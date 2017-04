• Un tanar risca sa stea ani grei in spatele gratiilor dupa ce si-a ucis in mod barbar tatal • Totul s-a petrecut pe fondul consumului de alcool • Dupa ce i-a sfaramat capul cu un topor, i-a ascuns cadavrul in curte si a fugit crezand ca va scapa nepedepsit • Descoperirea macabra a fost facuta chiar de unchiul criminalului care a anuntat imediat politia



Unde un sadism iesit din comun a fost descoperit la sfarsitul saptamanii trecute intr-o localitate ieseana. Trupul unui barbat a fost gasit ascuns in gradina, iar criminalul a fugit la o ruda ce locuieste in celalalt colt de tara, in speranta ca nu va fi de gasit de catre anchetatori. Gheorghe Sandu, de 51 de ani, din Sat Nou, comunalocuia alaturi de fiul sau, Constantin Sandu, de 21 de ani.Cei doi abia se intorsesera de la munca din Grecia si parea ca relatia dintre tata si fiu era una buna. In ziua de 11 martie, Gheorghe Sandu a baut impreuna cu fratele sau mai multe pahare cu. Spre seara, dupa ce s-au ametit bine, iar partenerul lui Gheorghe a parasit locatia, intre Gheorghe si Constantin s-a iscat un conflict spontan. Constantin Sandu a declarat in fata anchetatorilor ca, la un moment dat, tatal acestuia l-a alungat din casa si ar fi aruncat cu odupa el. Baiatul a luat arma si i-a zdrobit capul lui Gheorghe cu aceasta."In locuinta au fost gasite urme deacoperite cu un covor. Victima a fost scoasa din casa si ascunsa in gradina", au mentionat anchetatorii. Imediat dupa comiterea faptei, Constantin a luat un telefon mobil din locuinta si a incercat sa se ascunda si sa stearga urmele.Potrivit agresorului, acesta a stat ascuns in zona Garii Iasi timp de trei zile dupa care a plecat la matusa acestuia ce locuieste in judetul Ialomita. Pe traseu, pentru a avea bani de mancare, Constantin si-a amanetat telefonul mobil luat din casa parinteasca unde a comis oribila. De precizat este faptul ca odata ajuns la matusa acestuia, el nu a suflat o vorba despre ceea ce-i facuse tatalui. Mai mult, tanarul a precizat ca tatal sau este plecat la munca si ca este bine.