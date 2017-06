Doi pleaca, unul vine. Politehnica Iasi primeste un jucator de fotbal portughez

Aexandru Ciucur si Bojan Golubovic au semnat documentele prin care se despart, in conditii amiabile, de clubul de fotbal CSM Politehnica Iasi.

"Multumim jucatorilor care si-au incheiat astazi raportul contractual cu gruparea din Copou si le doreste mult success in viitoarele proiecte in care vor fi angrenati", au declarat reprezentantii CSM Politehnica Iasi.

Pe de alta parte, fundasul de banda dreapta, de la Moreirense, in varsta de 26 de ani, a ajuns in cantonament si va parafa contractul cu formatia din Copou.

Nascut la Lisabona, Tiago Almeida joaca pentru Nationala Insulelor Capului Verde, avand insa si selectii la Reprezentativele de tineret U17 si U18 ale Portugaliei.

A inceput fotbalul jucand la Belenenses, a evoluat pentru mai multe echipe din Portugalia, iar din iulie 2016 s-a transferat la Moreirense, echipa pentru care a evoluat in 17 meciuri in sezonul trecut, in prima liga.