Firma de intretinere a spatiilor verzi din Iasi cumpara sisteme de irigatii

Firma de intretinere a spatiilor verzi a primariei organizeaza opentru achizitionarea unor componente pentru sisteme de. Achizitia face parte din campania de extindere a zonelor verzi dinContractul acord-cadru se va desfasura pe o perioada de un an, valoarea acestuia fiind de minimum 40 de mii lei si un maximum de 396,017 lei. Sumele nu contin TVA. Agentii economici pot depunepana pe data de 27 iunie. Printre echipamentele necesare se numara senzori de ploaie, conector electric, supapa de golire sau robinete."Odata cu depunerea ofertei candidatii vor prezenta si o descriere a calitatii materialelor din care sunt confectionate produsele. Produsele vor fi livrate esalonat, pe tot parcursul contractului, pe baza comenzilor transmise de catre beneficiar, in termen de 24 ore de la emiterea comenzii. Fiecare lot de livrare va fi insotit de certificatele de calitate corespunzatoare, declaratii de conformitate sau buletine de analiza, in functie de natura/provenienta produselor. Ofertele vor fi apreciate in functie de pretul cel mai scazut", se arata in caietul de sarcini.