La debutul acestei saptamani, Ministerul Educatiei Nationale () a organizat concursul oficial pentru ocuparea pozitiilor vacante de, din intreaga tara. Pe acest plan,pentru conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Iasi () a trecut testul cu brio, obtinand cel mai bun rezultat pe tara."A fost vorba de o evaluare extrem de obiectiva si de riguroasa. Dintre cele trei probe, in special la cea de interviu, ne-au avantajat pe noi candidatii deoarece am avut posibilitatea sa-mi pun in valoare ideile pe care le am ca strategie manageriala educationala pentru invatamantul preuniversitar iesean, pentru urmatorii patru ani", a transmis prof. dr. Farcas.De asemenea, extrem de util a fost si testul legat de problemele pe care le-am avut prezentate si cum ar trebui sa actionam din postura de inspector general. Aici este vorba de ceea ce am face noi efectiv intr-o situatie data si pe o problema educational-manageriala ce tine de invatamantul preuniversitar. De asemenea, va pot spune ca, in mare parte, ideile si proiectul pe care l-am prezentat la momentul in care am fost desemnata ca inspector general interimar al ISJ Iasi, vor continua. Desigur, sunt probleme diverse si complexe pe care le avem in vedere, demarate si care vor fi aplicate inclusiv pentru cel de-al II-lea semestru al acestui an scolar", a precizat noul sef al ISJ.Pe de alta parte, din date neoficiale ale unor surse din cadrul MEN, Farcas a primit nota ZECE la examenul scris, respectiv 9.50 la proba prezentarii planului managerial si a celei de evaluare a CV-ului.Demn de remarcat este si ca, imediat dupa numirea ca(pe 19 ianuarie 2017 - n.r.), la conducerea Inspectoratului Scolar, Farcas declara: "Consider ca am o experienta ampla si de foarte mult timp, avand in vedere cei 26 de ani de munca la catedra si faptul ca timp de noua ani am ocupat, fie pozitia de inspector de specialitate in cadrul ISJ si desigur, pentru o scurta perioada de timp, cea de inspector general adjunct. Acest lucru, consider ca ma va ajuta foarte mult din noua postura pe care o am si ca va reprezenta un plus de valoare pentru invatamantul preuniversitar iesean. In perspectiva, desigur ca voi continua proiectele foarte importante pe care le-a derulat pana acum ISJ Iasi, si care au individualizat entitatea educationala pe plan national. De asemenea, imi propun sa dezvolt noi orizonturi si alte activitati pe care sa le pun in prim-plan, atat dezvoltarea zonei didactice, dar si a celei de pe segmentul managerial si administrativ educational, atat pe plan local, cat si national".In final, cei doi inspectori adjuncti ce completeaza echipa profesoarei Farcas (ambii ocupanti ai pozitiei tot prinal MEN - n.r.) sunt cadrele didactice Mihaela Tura si Bogdan Barzoi.