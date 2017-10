Un politist in varsta de 35 de ani, din judetul Buzau, a murit la Spitalul Judetean de Urgenta. Se pare ca diagnosticul care a condus la deces a fost tromboembolism pulmonar, iar reprezentantii spitalului sustin ca a mers la spital abia vineri seara, desi avea dispnee de aproape o luna de zile.

Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, Adriana Bunila, barbatul de 35 de ani, din orasul Buzau, s-a prezentat la Unitatea de Primire Urgente vineri, 20 octombrie. Pacientul, care acuza probleme respiratorii, a fost internat la Cardiologie, in urma investigatiilor medicii stabilind ca acesta avea dispnee de circa o luna, diagnosticul stabilit fiind tromboembolism pulmonar.

Catalin Motoasca s-a stins din viata in bratele familiei si a strigat dupa ajutor pana la ultima suflare. „A strigat dupa ajutor pana in ultima secunda. Pe la 19:00, a inceput sa tremure, a dat ochii peste cap si a murit in bratele noastre”, a declarat soacra lui pentru reoporterbuzoian.ro.

