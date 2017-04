Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi este in continuare asaltat de solicitari minore pentru care pacientii ar putea foarte simplu sa apeleze la un medic de familie. In timp ce numarul urgentelor la care sunt solicitate echipajele medicale SAJ Iasi sunt in crestere - asta in contextul in care principala problema a serviciului este lipsa cadrelor medicale, cat si a ambulantelor noi (avand in vedere ca peste 77% din ambulantele inscrise in parcul auto al SAJ trebuiau casate, iar din anul 2014 pana in prezent nu au mai fost aduse autospeciale noi - n.r.) - iesenii care nu au nevoie urgenta de interventia unei ambulante prefera sa sune la 112 in loc sa mearga la un centru de permanenta sau un ambulatoriu.

Potrivit unui raport de activitate al SAJ, in perioada 1 martie - 1 aprilie 2017 au fost inregistrate 11.757 de solicitari, din care 8.434 urgente majore Cod Rosu si Cod Galben, 2.776 urgente Cod Verde si 547 de solicitari fiind transporturi medicale asistat/neasistat si transporturi sanitare. Predominant este numarul de urgente medicale (7.186 - n.r.) la care echipajele SAJ Iasi au intervenit, urmat de 1.769 de urgente chirurgicale, 1.511 de urgente pediatrie si 309 de urgente obstreticale.

Cele mai multe solicitari au fost pentru accidente vasculare cerebrale, colica / dureri abdominale, politraumatisme minore si cazuri de psihiatrie. Printre alte afectiuni pentru care a fost solicitat SAJ Iasi s-au numarat: indigestii, metroragii, epistaxis, cefalee, sindrom vertiginos si altele.

"Serviciul de Ambulanta Iasi a intervenit in timpul unei ture de 12 ore cu un numar de 15-16 echipaje in Municipiul Iasi si localitatile arondate si cu un numar de 15-16 echipaje organizate pe substatii de ambulanta pentru celelalte localitati din judet. Raportandu-ne la populatia judetului Iasi care depaseste 900.000 de locuitori numarul de echipaje al Serviciului nostru ar trebui dublat. Avem nevoie si din partea populatiei de intelegere, sa sune la 112 doar cand au cu adevarat o urgenta si au nevoie de interventia echipajelor de la ambulanta, Serviciul de Ambulanta fiind un serviciu de urgenta", a declarat Nicolai Pralea, purtatorul de cuvant al SAJ Iasi.