• Scandal fara precedent in administratia ieseana • Totul a plecat de la mostenirea lasata de un actual parlamentar din Iasi care a condus in ultimii ani o autoritate publica • Dupa mai bine de un an, totul a iesit la iveala



Un nou scandal a aparut in mediul politic iesean. Totul a plecat de la situatia Aeroportului International Iasi, intens dezbatuta la sedinta prin care s-a aprobat bugetul judetului. Alesii PNL din Consiliul Judetean au reclamat faptul ca Executivul institutiei a refuzat sa aloce fonduri pentru proiectul modernizarii aerogarii cu buna stiinta, motiv pentru care nu au fost de accord cu aprobarea bugetului.



Totul a plecat de la proiectul unui nou terminal cargo, pe care CJ a vrut sa-l finanteze, dar a realizat ca nu mai poate face atat de usor aceste investitii. Si totul in urma unei decizii luate de actualul deputat Marius Bodea, fost director al aeroportului. De altfel, presedintele Maricel Popa a explicat ca liberalii mint cu nerusinare si ca adevaratul motiv pentru care aerogara nu poate beneficia de finantare de la bugetul judetului tine de managementul defectuos al fostului director, liberalul Marius Bodea.



Concret, seful CJ a precizat ca, pe vremea cand era directorul aerogarii, Marius Bodea a cerut sa se renunte la compensatiile din fondurile publice pentru aeroport, care urma sa se finanteze singur. Practic, Bodea a cerut ca aerogara sa nu mai aiba nevoie de fondurile de la Consiliul Judetean. O adresa trimisa de aerogara catre CJ la inceputul anului trecut a aratat clar acest lucru.







Citeste si : Aceasta este mostenirea lui Marius Bodea. Bataie de joc pe Aeroportul Iasi. Pasagerii nu s-au simtit niciodata atat de umiliti. DNA trebuie sa intervina!



Cum s-a ajuns la o asemenea situatie? "Consilierii PNL mint iesenii. Va aduc si o prima dovada in acest sens. Domnii consilieri de la PNL si-au asumat impreuna aceasta decizie si acum incearca sa vanda iesenilor sintagma ca presedintele Consiliului Judetean este vinovat de blocarea aeroportului. Ii asigur pe ieseni ca voi face toate demersurile ca procesul de dezvoltare al aeroportului sa continue", a spus Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi.

Actualul presedinte al Consiliului Judetean a explicat si cum s-a ajuns la aceasta situatie. "As merge si mai departe si as sublinia lipsa de viziune a fostului manager de la Aeroportul Iasi. Nu ai dreptul sa exploatezi politic un obiectiv de interes major si strategic pentru comunitatea ieseana, doar pentru ca ne aflam in preajma campaniei electorale si a alegerilor pentru Primaria Iasi. Asadar reiterez indemnul adresat anterior colegilor consilieri judeteni de la PNL de a da dovada de intelepciune, echilibru si maturitate politica atunci cand vine vorba de interesul prioritar al comunitatii iesene", a mai spus seful CJ Iasi.



In timpul mandatului sau la sefia Aeroportului Iasi, Marius Bodea a reusit sa-si faca de cap dupa cum a vrut. Au existat numeroase suspiciuni cu privire la contractarea unor servicii catre firme apropiate. Cel mai notoriu caz a fost cel legat de constructia pistei noi, contract oferit asocierii Max Boegl- Vega GalatI si UTI Grup.



Acest contract a fost inlesnit de fostul deputat PNL Relu Fenechiu, aflat in prezent in puscarie pentru fapte de coruptie. Iar exemplele pot continua. Ceea ce au descoperit acum cei de la Consiliul Judetean nu arata decat ca Bodea a reusit sa blocheze activitatea aerogarii, in ciuda aparentelor de care a dat dovada.