Kovesi intr-o logica rasturnata

Sorin Rosca Stanescu

Doamna Laura Codruta Kovesi, nu ca simplu cetatean, ci in calitatea pe care o are de sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a somat statul roman sa-si asume raspunderea si sa plateasca pentru tragedia de la Colectiv. Aparent, nu este nimic neobisnuit in respectiva solicitare. In realitate insa, avem demonstratia unei logici rasturnate literalmente cu capul in jos. Si care probeaza precaritatea si labilitatea si, pana la urma, incultura institutionala care caracterizeaza activitatea sefei DNA. Si iata de ce. Tragedia de la Colectiv a declansat, cum era si firesc, o serie intreaga de investigatii de tip jurnalistic, investigatii ISU, ale Politiei si Procuraturii. Era firesc sa fie limpezite cauzele acelui incendiu, care a ucis si mutilat un mare numar de tineri. La fel, era firesc ca cei vinovati, fara exceptie, sa sufere consecintele legale. Experienta Colectiv putea genera – si intr-o buna masura a generat – masuri la nivel national de natura sa impiedice pe viitor repetarea unor asemenea accidente de proportii.

Si, in mod cert, persoanele si institutiile vinovate – vinovatie pe care nu o poate stabili decat Justitia, respectiv judecatorii – trebuie sa suporte si consecintele materiale. Familiile celor decedati trebuie despagubite iar cei raniti, cei mutilati, cei traumatizati de tragedia de la Colectiv trebuie si ei sa primeasca cuvenitele despagubiri. In paranteza fie spus, tratamentul in tara si in strainatate al ranitilor de la Colectiv deja a costat sume foarte mari de bani. La care, in mod obligatoriu, se adauga si urmeaza sa se adauge despagubirile civile. Intr-un stat de drept, in final, asemenea consecinte materiale treuie sa fie suportate de cei vinovati. Fie ca sunt persoane juridice, fie ca sunt persoane fizice. Statul trebuie sa se indrepte la randul sau impotriva acestora pentru a nu ramane prejudiciat.

Cine sunt cei indreptatiti sa solicite asumarea raspunderii reprezentantilor unor institutii ale statului si plata daunelor civile catre victime? Intr-un stat de drept, aparatorii acestora. Respectiv avocatii. De alfel, aproape toate familiile afectate in vreun fel sau altul sau persoanele afectate au solicitat prin intermediul aparatorilor lor asemenea daune.

