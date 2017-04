Astazi, de la ora 11:00,, rectorul Universitatii Tehnice () Gheorghe Asachi din, alaturi de echipa din conducere a institutiei de invatamant superior tehnic, va prezenta un primlegat de momentul la care au preluat sefia Politehnicii. Asta in fata comunitatii academice, in Aula Universitatii Tehnice din Corpul A, din Copou. Totul include un raport al rectorului si date legale de activitatile desfasurate in primul an de mandat.De precizat ca, doar in 12 luni, rectorul Cascaval a reusit sa aduca, un plus deextrem de importanta pentru viitorul universitatii, o serie de masuri care i-au vizat atat pe studenti, masteranzi sau doctoranzi dar si pe angajati, atat din zona nedidactica dar si din cea didactica.