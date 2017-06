Atentie, soferi! Restrictii de circulatie in centrul orasului. Se lucreaza pe strada Sf. Andrei

lucrari sf andrei 12

De astazi, 19 iunie, incepand cu ora 12.00, si pana miercuri, 21 iunie, circulatia autoturismelor intre strada Ghibanescu si strada Palat va fi restrictionata pe un singur fir in functie de necesitati. Municipalitatea a luat aceasta decizie pentru a se putea lucra la modernizarea si reabilitarea strazii Sf. Andrei. In toata aceasta perioada se vor efectua lucrari de frezare a imbracamintii asfaltice pe tronsonul amintit. Ca ruta alternativa, s-a propus conducatorilor auto strada Ghibanescu – Splai Bahlui mal stang – Soseaua Nationala – Podu Ros.

Lucrarile de pe strada. Sf. Andrei fac parte dintr-un program care include reabilitarea a 11 strazi din mai multe zone din oras: strada Atelierului, strada Cazarmilor, strada Iancu Bacalu, strada Sf. Petru Movila, strada Sf. Andrei, strada Tanasescu, strada Dealul Bucium, Fundac Bucium, Fundac Paun, Fundac Socola si strada Plopii fara Sot. Valoarea totala a contractului este de aproximativ 12,7 milioane lei, iar executantul este asocierea S.C. Conest S.A. – S.C. Viarom Construct S.R.L.

Tot in cursul zilei de astazi , vor fi demarate lucrarile de reparatii a hidroizolatiei la Podul Cantemir, circulatia autoturismelor urmand a fi restrictionata tot pe un singur fir in functie de necesitati. Lucrarile sunt efectuate de asocierea Viarom Construct S.R.L. – Into S.R.L, valoarea acestora fiind de aproximativ 2,3 milioane lei, suma care include si modernizarea strazii Gheorghe Asachi din Copou.