Relu si Lucian Fenechiu

• Decizie bomba pentru familia fostului deputat si ministru Relu Fenechiu • Fostul ministru al Transporturilor a aflat o veste surprinzatoare despre fratele sau, Lucian Fenechiu • Magistratii Tribunalului Vaslui au luat o decizie care l-a vizat direct • Vestea nu este una care sa-l multumeasca pe deplin pe Relu Fenechiu • Fostul liberal are emotii uriase in continuare in spatele gratiilor



coruptie in care este implicat fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu. Decizia magistratilor nu a venit insa pentru Relu Fenechiu, care va mai sta o vreme in spatele gratiilor, ci pentru fratele sau, Lucian. Ieri, magistratii au decis ca Lucian Fenechiu sa fie eliberat conditionat din Penitenciarul Vaslui, unde a fost incarcerat in ultimii trei ani de zile.



Lucian Fenechiu a fost condamnat la o pedeapsa de cinci ani de inchisoare in dosarul "Transformatorul", alaturi de fratele sau, Relu Fenechiu si de Bogdan Damian, fost director la Electrica. Fratele fostului ministru a fost condamnat in 2014 la cinci ani de inchisoare pentru complicitate in abuz in serviciu, iar acum va deveni un om liber. Lucian Fenechiu putea sa iasa inca de luna trecuta din puscarie dupa o decizie a judecatorilor. Numai ca procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au contestat decizia, iar Lucian Fenechiu a fost nevoit sa astepte si judecarea acestei cauze.



DNA, astfel incat Lucian Fenechiu se poate bucura de libertate. Nu doar fratele lui Relu Fenechiu a fost eliberat conditionat din inchisoare, ci si partenerul lor de afaceri, Bogdan Damian, a iesit mai repede. Acesta si-a ispasit pedeapsa, iar pe data de 23 februarie 2017 judecatorii de la Tribunalul Vaslui au considerat ca poate fi un om liber. Toti acuzatii din acest dosar au fost arestati pe data de 30 ianuarie 2014. Practic au executat aproximativ trei ani din cei cinci care au fost prescrisi de judecatori.



Emotii pentru Relu Fenechiu



In schimb, Relu Fenechiu mai are de asteptat pana sa iasa si el din inchisoare. La inceputul lunii trecute, lui Fenechiu i-au fost contopite cele doua condamnari primite. Calculele facute de magistrati l-au scapat insa pe Relu Fenechiu de executarea a peste trei ani de inchisoare proveniti dintr-un dosar in care a recunoscut cu toata convingerea ca a luat spaga. Dupa calculele judecatorilor, Fenechiu are de executat cinci ani si sase luni de puscarie in doua dosare de coruptie.



In prezent, Fenechiu executa primul mandat emis de Inalta Curte de Casatie si Justitie pe numele sau, mandatul de cinci ani. Dupa ce finaliza de executat acest mandat, venea din urma mandatul pentru a doua pedeapsa, cea de trei ani si zece luni. Aceasta a venit in dosarul Siveco, unde Fenechiu a pretins si a incasat o mita de peste 900.000 euro.



In acest context, pentru a iesi din aceasta situatie, a formulat o cerere de contopire a celor doua pedepse. Decizia i-a fost una favorabila, astfel incat pedeapsa contopita s-a cumulat la cinci ani si sase luni. Cum a executat deja trei ani si aproape doua luni, Fenechiu va putea si el sa faca in curand o cerere pentru eliberare conditionata.