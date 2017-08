Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Compania de Transport Public (CTP), societate aflata in subordinea primariei, intentioneaza sa infiinteze o scoala proprie de soferi. Cel putin asta reiese dintr-un anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (). Pentru ca acest lucru sa fie posibil, reprezentantii CTP achizitioneaza doua, pentru care nu ar cheltui mai mult de 162 de mii de lei, adica 26 de mii de euro.Ofertele financiare pot fi depuse pana pe data de 12 septembrie. Reprezentantiinu au putut fi contactati pentru a oferi detalii despre viitoarea. Contractul de achizitie a masinilor este unul de leasing operational. Asta inseamna ca CTP se va ocupa doar de alimentarea autovehiculelor, cheltuielile de service, ITP sau taxe de drum fiind suportate de dealerul auto.Conform caietului de sarcini, perioada denu va depasi cinci luni de la semnarea acestuia. Uzura maxima pe un autoturism nu trebuie sa depaseasca 250 de mii de kilometri in cei cinci ani. In ceea ce priveste descrierea tehnica, autoturismele trebuie sa aiba o capacitate cilindrica intre 1300 cmc - 1600 cmc, noma de poluare Euro 6, functionale pe motorina, geamuri electrice doar in fata, airbag frontal si lateral si multe altele. Atribuirea contractului se va face pe baza criteriului "pretul cel mai scazut".