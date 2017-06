Corul Armatei Rosii va concerta la Opera Romana din Iasi

In toamna acestui an, lava avea loc unmarcant. Mareleal Armatei Rosii dinva concerta inpe scena Operei Nationale Romane din Iasi. Concertul din Capitala Moldovei ar urma sa aiba loc pe 18 noiembrie. Pâna pe 18 iulie, bilete pot fi cumparate cu 20 la suta reducere de pe eventim.ro, bilet.ro, myticket.ro, bilete.ro si de la casieria Operei Române din Iasi.Biletele costa pana in 200 lei, insa pana pe 18 iulie acestea pot fi achizitionate la pret redus. Concertul este închinat memoriei membrilor Corului care au pierit în accidentul aviatic de anul trecut. Membrii Corului vor prezenta un repertoriu integral rusesc, directorul artistic fiind Gennady Sachenyuk. Dupa accidentul din decembrie 2016, când 64 de membri ai ansamblului si-au pierdut viata,a fost refacut prin intermediul unui