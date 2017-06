Deputatul Camelia Gavrila cere masuri urgente pentru reducerea riscului de obezitate infantila

Camelia Gavrila

Situatia alarmanta in randul tinerilor afectati din ce in ce mai mult dea intrat in atentia parlamentarilor. Prof.dr. Camelia Gavrila, presedintele Comisiei pentru, stiinta, tineret si sport din, a analizat problema alimentatiei si a obezitatii infantile, a prezentat câteva demersuri educationale, medicale si de cercetare posibile pentru rezolvarea acestei probleme mondiale prezenta si la nivelul României."Realizând pericolul pe care acest fenomen îl reprezinta pentru viitorul continentului nostru, Uniunea Europeana a lansat, în anul 2014, planul de actiune împotriva obezitatii infantile 2014-2020, aratând ca 7 la suta din bugetele pentru sanatate din tarile Uniunii Europene sunt cheltuite pentru tratarea bolilor asociate obezitatii, ca anual decedeaza 2,8 milioane de oameni din cauze care au legatura directa cu obezitatea si supraponderabilitatea, dublate de consecinte medicale diverse, si ca unul din trei copii din tarile Uniunii sunt obezi sau supraponderali", a mentionat prof.dr., deputat PSD Iasi.Aceasta a aratat ca datele prezentate de institutele din domeniu, precum Institutul National de Endocrinologie "C.I. Parhon" sunt alarmante."Având rareori legatura directa cu mostenirea genetica a copilului, obezitatea infantila reprezinta, mai degraba, consecinta unui cumul de factori favorizanti de natura sociala, printre care deficitul de educatie si informare în domeniul nutritiei, al alimentatiei sanatoase, lipsa preocuparii pentru miscarea fizica si, activitati sportive sau supravegherea partiala a comportamentului copiilor din partea parintilor, a familiei în general, sau din partea scolii. Pentru a putea preveni si corecta aceste grave probleme legate de alimentatie si obezitate infantila, trebuie prezentate anumite conditii si masuri necesare. Trebuie avut in vedere aplicarea unuide constientizare, dezvoltare si implementare, împreuna cu, cu autoritatile locale si cu reprezentantii societatii civile, care sa cuprinda programe eficiente de educare a populatiei, în sensul adoptarii unui stil de viata sanatos, bazat pe o alimentatie potrivita, echilibrata si pe promovarea exercitiului fizic, în diferitele forme ale acestuia", a mai mentionat parlamentarul social democrat.Deputatul a mai aratat ca sisi renuntarea la deprinderea de a le tine inchise trebuie avuta in vedere, dar si cresterea treptata a numarului de ore destinate practicarii sportului si educatiei fizice, inclusiv cursuri optionale, jocuri si cercuri sportive.