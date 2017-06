Finantele iesene au cumparat servicii de curierat

Recent, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice () Iasi a atribuit unpentru achizitionarea unorsi mesagerie interna. Valoarea contractului a fost estimata la 110 mii lei, fara TVA. Ofertele au fost depuse la sediul institutiei pana pe data de 30 mai. In urma unei analize, s-a hotarat ca cea mai buna oferta apartine societatii Sitfincont SRL, din Botosani, cu o oferta de 109.872 lei.financiara va cuprinde valoarea ofertata pentru serviciile prestate, pana la data de 31.12.2017. Altaconsta intr-o declaratie pe propria raspundere ca ofertantul nu are datorii la bugetul de stat. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a prezenta certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, privind obligatiile de plata catre bugetul general consolidat, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celui in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat", se arata in conditiile impuse de DGRFP.