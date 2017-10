Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Poate primi titlul de cel mai cretindin Iasi: a acceptat sa mearga la un notariat pentru a-si vinde fata de 16 ani. A vandut-o unorcare urmau sa o trimita intr-un bordel din Marea Britanie. Afacerea a fost una destul de delicata pentru ca initial proxenetilor le-a fost teama sa mearga la acest individ acasa si sa-i propuna o asemenea tranzactie.Avand in vedere ca fata este minora, aveau nevoie de semnatura tatalui pentru a putea iesi din tara cu ea. In discutia purtata cu tatal fetei i-au spus ca vor sa-i gaseasca un loc de munca in strainatate, insa barbatul s-a prins repede ca este ceva necurat la mijloc.In loc sa refuze tranzactia le-a cerut baietilor bani pentru semnatura sa. A banuit ca fata urmeaza sa fie angajata intr-un, insa nu a avut o problema cu acest lucru.Le-a cerut tinerilor suma de 100 euro pentru a accepta sa le deape declaratie notariala prin care isi exprima acordul pentru iesirea minorei din tara. Toata aceasta drama a Loredanei apare intr-un dosar instrumentat in prezent de procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism () Iasi.Reporterii BZI au prezentat in editiile anterioare detalii din acestin care patronul unui videochat din Iasi a fost arestat alaturi de un partener de afaceri si alaturi de iubita lui.In prezent, Iulian Focsa se afla inalaturi de Mihai Andrei Paduraru si Florina Diana Iftime. In urma cu cateva zile, judecatorii au decis sa le prelungeasca perioada de sedere in spatele gratiilor.Loredana l-a cunoscut pe Iulian Focsa prin intermediul unei prietene de-a ei. A aflat ca acesta detine un studio de videochat si a acceptat sa mearga cu el acolo pentru a face bani. Dupa putin timp, Focsa i-a propus sa mearga in Marea Britanie pentru a castiga si mai multi bani din prostitutie. Evident, in toata aceasta perioada i-a facut tot felul de promisiuni prin care ii explica faptul ca urmeaza sa se imbogateasca.Mai mult, fata s-a indragostit de proxenet si avea o incredere nebuna in el. Numai ca, in momentul in care ar fi trebuit sa plece inavea o problema peste care nu putea trecere: avea nevoie de procura din partea tatalui sau. Avea nevoie de acceptul lui pentru a putea iesi din tara."Erasi i-a spus acest lucru, însa ea (Loredana - n.r.) i-a cerut sa mearga la tatal ei si sa-i faca ei procura ca sa o scoata din tara. I-a spus acestea si lui Focsa Iulian, care a fost de acord si i-a dat bani pentru achitarea procurii notariale, plus 100 euro pentru tatal T.L., ca sa fie de acord cu plecarea fiicei lui. Focsa Iulian i-a indicat un notariat, unde a doua zi a încheiat procura.Ulterior Focsa Iulian le-a transportat pe amândoua în Tg. Neamt, unde le-a urcat într-un microbuz de transport persoane cu destinatia Marea Britanie si le-a achitat transportul. În Marea Britanie au fost asteptate de «Gonzo» (porecla lui Mihai Andrei Paduraru - n.r.), care le-a dus la „munca” în case de prostitutie diferite, unde au început sa se prostitueze", au precizat procurorii de la DIICOT.Loredana provine dintr-o familie saraca, mama i-a murit in anul 2013 si a ramas in grija tatalui sau. Este un barbat alcoolic care nu avea grija de fata. Procurorii sustin ca atasamentul fetei fata de proxenetul care avea grija de ea in Marea Britanie provine tocmai din cauza ca tatal ei nu avea grija de ea, ca nu putea vedea un model in tatal ei."Atasamentul ei fata de «Gonzo» are tocmai aceasta cauza, fiindu-i frica de saracia din care a plecat", au precizat procurorii. Loredana s-a prostituat timp de cateva luni intr-un bordel, banii fiind luati de proxeneti si de administratorul respectivei locatii. La momentul in care au fost arestati cei trei inculpati din acest dosar, inca nu a fost audiata de procurori. Cei 100 euro primiti de tata in schimbul procurii date la notarit au fost cheltuiti de bautura.