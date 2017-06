Vreme inchisa in aceste zile, la Iasi

Astazi la Iasi vremea va fi frumoasa, cucuprinse intre o minima de 16 grade Celsius si o maxima de 28 grade Celsius. In cea mai mare parte a timpului cerul va fi, vantul va sufla slab pana la moderat, iar umiditatea aerului va fi scazuta.se va mentine frumoasa si in cursul zilei de maine. Temperatura aerului va fi cuprinsa intre o minima de 14 grade Celsius si o maxima de 27 grade Celsius. Cerul va fi partial innorat, vantul va sufla slab pana la moderat, iar umiditatea aerului se va mentine scazuta. Temperatura aerului va scadea usor cu cateva grade spre mijlocul saptamanii.Astfel, miercuri, 14 iunie, lase vor inregistra valori cuprinse intre o minima de 14 gradesi o maxima de 24 grade Celsius. Cerul va fi partial innorat, vantul va sufla moderat, iar umiditatea aerului va fi scazuta.In schimb, joi, 15 iunie, la Iasi se pot inregistra precipitatii. Temperatura aerului va fi cuprinsa intre ode 13 grade Celsius si o maxima de 23 grade Celsius. In cursul pranzului pot aparea averse, sansele de precipitatii fiind destul de ridicate. In tot acest timp si vantul va sufla cu putere. Vremea va fi schimbatoare si spre sfarsitul saptamanii.Astfel, vineri, 16 iunie, la Iasi se vor inregistracuprinse intre o minima de 15 grade Celsius si o maxima de 26 grade Celsius. In cea mai mare parte a timpului cerul va fi senin, vantul va sufla slab pana la moderat, iar umiditatea aerului va fi scazuta.In schimb, sambata, 17 iunie, iesenii, vor avea parte de o vreme inchisa, cu sanse ridicate de precipitatii. Temperatura aerului va fi cuprinsa intre o minima de 13 grade Celsius si o maxima de 25 grade Celsius. Aversele vor aparea pe intreg parcursul zilei.Duminica, in ultima zi a saptamanii, la Iasi se vor inregistra valori cuprinse intre o minima de 14 grade Celsius si o maxima de 23 grade Celsius. Cerul va fi partial innorat, vantul va sufla cu putere, iar spre seara sunt asteptate noi precipitatii.