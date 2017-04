• Luna trecuta, conf. univ. dr. Silviu Gurlui de la Facultatea de Fizica a Universitatii Alexandru Ioan Cuza si coordonator al Laboratorului de Optica Atmosferei, Spectroscopie si Laseri a analizat, in teren, efectele devastatoare ale poluarii din orasul Iasi asupra populatiei! • Plecand de la toate acestea cercetatorul ofera, in premiera, o serie de concluzii preliminare ale analizelor pe aceasta tema • "In urma episoadelor de poluare semnalate recent, autoritatile din Iasi iau primele masuri privind managementul traficului si curatirea strazilor!!! Tin sa precizez ca salut aceasta initiativa. Desi masurile propuse sunt de avarie, ele sunt extrem de necesare. Sper ca toate partile implicate sa gaseasca calea de mijloc", precizeaza conf. univ. dr. Gurlui



efect devastator asupra sanatatii intregii populatii! Acestea fac parte dintr-un raport realizat de conf. univ. dr. Silviu Gurlui de la Facultatea de Fizica a Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC). Totul are la baza analize facute in Laboratorul de Optica Atmosferei, Spectroscopie si Laseri (LOASL) de la Cuza. Plecand de la toate acestea, cercetatorul ofera, in premiera, o serie de concluzii preliminare ale analizelor pe aceasta tema!



"In urma episoadelor de poluare semnalate recent, autoritatile din Iasi iau primele masuri privind managementul traficului si curatirea strazilor!!! Tin sa precizez ca salut aceasta initiativa. Desi masurile propuse sunt de avarie, ele sunt extrem de necesare. Sper ca toate partile implicate sa gaseasca calea de mijloc", precizeaza conf. univ. dr. Gurlui



"Populatia resimte aerul greu respirabil dar si acea pâcla, un strat cenusiu care acopera Iasul"



LOASL de la Universitatea Cuza a mers in teren si analizat, in diverse zone ale urbei si cu aparatura specializata, nivelul de poluare, atrage atentia cu o serie de date suplimentare.



"Episoadele de poluare severa resimtite de populatie si evident scoase în prim-plan de masuratorile noastre, au niste explicatii, macar preliminare, care trebuie mentionate astfel încât sa putem evita cu totii efectele ce le preced. Iasul are poluare severa, pe de o parte cauzata de o multitudine de factori, iar pe de alta parte, relieful si asezarea geografica amplifica foarte mult situatia în ansamblu. Populatia resimte aerul greu respirabil dar si acea pâcla, un strat cenusiu care acopera Iasul. Acest fenomen este unul destul de întâlnit în situatii speciale favorizate de relief, nebulozitate sau de poluare. Astfel, racirea rapida a solului induce o inhibare a dispersiei poluantilor. Un scenariu foarte probabil care însoteste aceste episoade de poluare «amplificata» este legat de un cumul de fenomene fizice care induc asa numita inversiune termica. Acest lucru presupune nasterea unui profil termic cu altitudinea, diferit de cel «obisnuit». Mai exact, temperatura scade cu altitudinea în mod normal, însa pot exista abateri de la aceasta regula astfel încât, la sol, temperatura este mai mica decât în paturile superioare ale atmosferei. Aceasta inversiune termica inhiba masele de aer de la sol sa urce în atmosfera si sa se dilueze, adica poluantii sa nu se mai disperseze...", detaliaza coordonatorul Laboratorului de Optica Atmosferei, Spectroscopie si Laseri.



"Poluantii baltesc la sol si se acumuleaza pe masura poluarii continue"



Mai departe, omul de stiinta arata ca stratul de aer din paturile superioare actioneaza ca un piston si trapeaza masele de aer de la sol astfel încât poluantii baltesc la sol si se acumuleaza pe masura poluarii continue. De asemenea, inversiunea termica este favorizata de mai multi factori, iar Iasul pare ca este modelul ideal ca sa apara frecvent.



atmosfera duc la o încalzire inegala a atmosferei, astfel incât, pe seara, când solul nu mai este încalzit de la Soare, va pierde caldura si se va raci mai repede decât aerul din paturile superioare - parte din poluanti vor absobi radiatia infrarosie eliberata de sol, aerul fiin bun izolator termic. Asadar, radiatia solara, nebulozitatea anume încalzirea redusa a solului si cerul senin favorizeaza inversia termica. In aceste conditii, sunt toate premisele unui episod de inversiune termica specifica nu numai Iasului ci si altor orase sau zone de pe glob", mai arata Gurlui





Care sunt pasii de urmat si solutiile "In plus, relieful arata ca Iasul este situat într-o depresiune marginita de coline, iar lipsa vegetatiei sau insuficienta acesteia, toate favorizeaza curgerea aerului rece ca o perdea, la vale, pe lânga versanti, astfel încât accentueaza racirea aerului la sol, în oras. Poluarea de peste zi: compusii poluanti eliberati înduc la o încalzire inegala a atmosferei, astfel incât, pe seara, când solul nu mai este încalzit de la Soare, va pierde caldura si se va raci mai repede decât aerul din paturile superioare - parte din poluanti vor absobi radiatia infrarosie eliberata de sol, aerul fiin bun izolator termic. Asadar, radiatia solara, nebulozitatea anume încalzirea redusa a solului si cerul senin favorizeaza inversia termica. In aceste conditii, sunt toate premisele unui episod de inversiune termica specifica nu numai Iasului ci si altor orase sau zone de pe glob", mai arata Gurlui