Lovitura pentru Sorin Grindeanu. Un deputat de Timis se dezice de actiunile premierului

matei suciu



Decizia deputatului banateanu a venit la scurt timp dupa ce toate organizatiile PSD din tara, cu exceptia celor din Timis si Caras-Severin, au votat o declaratie comuna prin carese desolidarizeaza de lovitura de stat de la Palatul Victoria. Social democratii au condamnat in corpore tentativa lui Sorin Grindeanu şsi Victor Ponta de a prelua puterea executiva a statului prin orice mijloace.



Decizie surprinzatoare in tabara social democratilor din, filiala care l-a propulsat in politica pe premierul. Un deputat de Timis,u, a anuntat ca va sprijini motiuneaimpotriva Guvernului Grindeanu si ca va vota ca acesta sa fie inlaturat de la sefia Executivului. Suciu a anuntat ca se dezice de faptele si actiunile premierului aflat inca in functie si ca va vota motiunea initiata de liderii PSD."Sorin Grindeanu si Victor Ponta calca in picioare optiunea a 3.200.000 de romani care au votat PSD si programul de guvernare. Ceea ce se intampla acum este o lovitura de stat din partea unui grup meschin de interese care va raspunde in fata legii si in fata romanilor pentru puciul din aceste zile", a aratat Matei Suciu. Acesta a mai mentionat si ca nu toti timisorenii sunt de acord cu actiunea neconstitutională a lui Sorin Grindeanu, iar cei mai multi manifesta dispret fata de cei care ii tradeaza pe romani, confiscandu-le votul din 11 decembrie.