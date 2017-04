O noua editie a Zilelor Revistei Convorbiri Literare, la Iasi

de traditie in mediul cultural iesean. Ajunse la cea de-a XXI-a editie,Convorbiri Literare urmeaza sa aiba loc in perioada 22 - 25 aprilie 2017. Manifestarea se va derula la Casa cu Absida "Laurentiu Ulici", sediul Uniunii Scriitorilor Romani () Iasi, dar si la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza (UAIC), respectiv Teatrul Luceafarul sau Palatul Roznovanu - Primaria Iasi. Din program putem mentiona ca, sambata, 22 aprilie, de la ora 16:00 si pana la ora 19:00 va avea loc deschiderea oficiala a actiunii, respectiv simpozionul "150 de ani de", urmat de spectacolul "Suflet romanesc", interpretat de Dan Puric.De asemenea, duminica, 23 aprilie, de la ora 10:00, va avea loc lansarea CORPUSULUI DE TEXTE ILUSTRATIVE, colocviul "Convorbiri literare - perioada clasica - Iacob Negruzzi" si Simpozionul "Titu Maiorescu - 100", urmand ca de la ora 18:00 sa se desfasoare colocviul "Convorbiri literare - istoria veche si istoria recenta", la sediul Uniunii Scriitorilor din Romania (USR) - filiala Iasi.Mai apoi, luni, 24 aprilie, de la ora 10:00 va avea loc o intalnire cu cititorii "Convorbirilor literare" sustinuta in Aula Magna Mihai Eminescu a UAIC, urmata de prezentarea "Cartea Romaneasca/Paralela 45: carti si autori" de la ora 18:00. Manifestarile se incheie incepand cu ora 18:30 prin acordarea Premiilor anuale ale Revistei "Convorbiri literare", si editia I a Premiului "Iacob Negruzzi" pentru cea mai buna revista literar-culturala, cat si a Premiului National "Titu Maiorescu" pentru critica, ce vor avea loc in Sala Vasile Pogor a Primariei Municipiului Iasi.