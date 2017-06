Alessandro Caparco

Dupa mai multe zile nebune, lucrurile par sa intre pe fagasul normal în Copou. Jucatorii aflati înca subcu clubul au fost chemati de catre conduecere, rând pe rând, la, iar unii dintre acestia si-au reziliat pe cale amiabila angajamentele. Unul dintre acestia este si, care la despartirea de colegii dina fost extrem de emotionat."S-a încheiat o perioada foarte frumoasa dinmea. Ma bucur ca am facut parte din acest grup frumos, alaturi de baieti minunati, de antrenori buni. Au fost trei ani frumosi, în care am realizat o performanta istorica, accederea în cupele europene si o serie de 15 meciuri fara înfrângere. Noi plecam, vine rândul altora sa joace la Iasi. Vreau sa spun ca am fost respectat pâna la sfârsit în. Plec cu capul sus de aici, mândru de ce am realizat. Este un moment emotionant si pentru mine. Vreau sa le multumesc si suporterilor si îmi cer scuze acum pentru toate gafele pe care le-am facut.Ei stiu bine ca acele greseli au fost neintentionate si ca am dat suta la suta la fiecare meci. Dar se mai întâmpla sa si gresesti. Acum, când trag linie, sunt fericit de ceea ce am realizat la Iasi. Le urez bafta celor care vor continua la Iasi, sper sa aiba rezultate mai bune decât ale noastre", a declarat Branko Grahovac.Liber de contract dupa despartirea de, Branko a dezvaluit de unde vine prima: "Acum sunt liber. Nu ma autopropun, dar astept oferte. Cine ma vrea, ma poate contacta. Mai pot juca la un nivel înalt unul sau doi ani. Deocamdata am o oferta de la sotia mea. Voi merge acasa alaturi de familie si apoi vom vedea ce voi face. Din 2018 vreau sa candidez la Parlamentare în tara mea". La plecare, Grahovac s-a îmbratisat cu fostii colegi si cu noii oficiali ai clubului, propunând, în gluma, un meci amical la Tiraspol între echipa pregatita de Flavius Stoican si cea formata din jucatorii aflati în Copou.La rândul sau,, capitanul echipei iesene în ultimii ani, regreta ca s-a despartit deîntr-o astfel de atmosfera."Parerea mea este ca noua conducere a început cu stângul. Se putea încheia contractele cu noi mai diplomat, altfel, nu asa, cu tot acest circ. Am facut performanta la Iasi în acesti trei ani petrecuti aici, am jucat în cupele europene, am terminat doi ani la rând pe locul 7. Ne-am dat mâna cu noua conducere, ne-am despartit civilizat, pacat ca nu s-a întâmplat asta mai devreme. E dreptul lor sa se desparta de niste jucatori, dar este si dreptul nostru sa ne cerem banii pentru care am muncit. Plec cu sufletul împacat de la Iasi, cu inima plina. Au fost trei ani frumosi, dar este pacat ca nu s-a terminat mai frumos", a declarat Voicu.Acesta le-a transmis bafta fostilor colegi care vor continua în noul proiect: “Fosti colegi de-ai nostri vor continua în noul. Vom ramâne prieteni si le dorim bafta, poate ne vom întâlni ca adversari în viitorul sezon. Este un proiect nou, ne dorim sa faca mai mult decât am facut noi. Parerea mea este ca echipa mai are nevoie de întâriri, este foarte greu sa faci echipa într-o luna. Eu sunt în discutii cu 2-3 cluburi din Liga I, dar înca nu m-am decis ce voi face”.Dupa cei doi, laau urmat si ceilalti jucatori aflati sub contract: Caparco, Vasile Gheorghe, Mitic, Golubovic, Stefanescu, Ciucur, Tiganasu, Badic, Bosoi. "Eu sunt la final de contract, astept sa intru sa discut cu conducerea clubului. Sper sa ne întelegem, nu cred ca vor fi probleme. Au fost trei ani si jumatate fantastici petrecuti la Iasi, m-am simtit aici ca acasa. Am creat o familie la Iasi si ne despartim cu greu. În fotbal se fac schimbari tot timpul, aste e... Nu cred ca echipa noua are sanse la play-off, sunt prea multi jucatori tineri, cred ca mai trebuie întariri. Sper ca ei sa faca o treaba buna pentru Iasi", a declarat portarul italianDuminica a fost prima zi de cantonament pentru CSM Poli Iasi la. Noul antrenora avut la, în cursul serii, 20 de jucatori. Alaturi de Andrei Cristea, Ovidiu Mihalache si Cosmin Frasinescu, trei dintre jucatorii de baza din sezonul trecut, se mai afla sub comanda lui Stoican mai multi jucatori tineri, precum si cinci straini transferati de firma de impresariat Fotbal Hebdo.Portari: Ivan Kelava, Janos Brânza, Teodor Axinte.Jucatori de câmp: Cosmin Frasinescu, Ovidiu Mihalache, Andrei Cristea, Ionut Pantîru, Alexandru Boiciuc, Sabin Moldovan, Robert Asavoaei, Vlad Danale, Andu Moisi, Cristian Sonea, Marius Chelaru, Robert Dodan, Farias Marques Andre Filipe, Ionut Cioinac, Amado Mendes Pedor Rafael, Luis Carlos Almanda Soares, Mendes Salgueiro De Campos Tengarrinha.Secunzii lui Stoican vor fi Adrian Kereszy si, foarte probabil, Eugen Trica, Denis Romanenco va fi antrenor cu portarii, iar preparator fizic a fost adus un alt basarabean, fostul vasluian Denis Zmeu, care l-a înlocuit pe Cezar Honceriu.