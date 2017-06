Socant. Acesti ieseni sunt amenintati zilnic de zece ani. O mana de functionari se joaca cu viata lor

Localnicii dintr-o comuna ieseana au ajuns la capatul rabdarii. Oamenii dinsunt amenintati zilnic de apele rauluicare rupe dinsi care aproape distruge casele din zona.Desi s-au facut numeroase demersuri in ultimii zece ani, pana acum lucrurile nu sunt imbucuratoare. Localnicii din Al.I.Cuza isi risca totul la fiecare ploaie mai serioasa, cand apele Siretului ies din. Masurile au intarziat sa apara insa si din cauza birocratiei unor functionari de la nivel central care au intors documentele.De altfel, sefii judetului au depus proiectul la, insa lucrurile inainteaza in ritm de melc. Prefectura a inaintat documentatia la Guvern pentru intocmirea unei Hotarari legate de expropierea unor persoane ce au teren in zona pentru a se putea face lucrarile deCu toate acestea, proiectul a fost intors de Ministerul Finantelor Publice pentru a fi reanalizat, iar procedurile par a o lua de la capat. In tot acest timp, oamenii au ajuns la capatul rabdarii si risca sa ramana fara ceea ce au adunat o viata intreaga."Masuri imediate au fost stabilite în privinta eroziunii care afecteaza malul Siretului în comuna A.I. Cuza. Acolo, fenomenul se manifesta de aproximativ zece ani, el accentuându-se în anii cuintense. Exista posibilitatea ca pe termen relativ scurt sa fie necesara evacuarea unor locuinte situate în apropierea malului. Primaria comunei va efectua oîn acest sens la nivel local si va asigura cazarea persoanelor în cazul în care va fi nevoie. În paralel, se continua demersurile în vederea exproprierii unei suprafete de doua hectare de teren astfel încât lucrarile de corectare a albiei Siretului sa poata fi demarate. Proiectul de hotarâre de Guvern privind declansarea procedurilor dese afla în analiza la nivelul ministerelor, Institutia Prefectului urmarind în permanenta stadiul adoptarii sale", a mentionat prefectul. De ani de zile a fost luata in calcul varianta regularizarii cursului de apa, insa lucrurile au batut pasul pe loc.Ani la rand din cauza balastierelor aflate in zona, comuna a devenit inundabila, iar localnicii au ajuns la disperare. Cu toate acestea, in ultimii ani balastierele au exploatat intreaga zona, iar albia Siretului a ajuns in comuna pana la marginea locuintelor oamenilor. In ultimii ani, Siretul s-a mutat cu cinci sute de metri, fiind in dreptul unei movile cu nisip. Daca ar strapunge movila respectiva, ar separa satul Alexandru Ioan Cuza de satul Butea din aceeasi comuna.