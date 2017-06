HOROSCOP 16 iunie: Taurii fac planuri foarte frumoase alături de cei dragi

Horoscop

Berbec

Uneori e bine sa te apuci de treaba de unul singur, pentru ca nu intotdeauna reusesti sa convingi si pe altii ca ceea ce faci e bun. Tu vezi-ti de calea ta, fara sa spui si la altii, fara sa te superi pe ei ca nu ti se alatura. In fond, a lucra pe cont propriu nu e deloc atat de rau, pentru ca ai libertate totala de decizie, de miscare, de actiune. Sigur, daca esti genul de om sociabil care pune pret pe socializare si comunicare, e ciudat sa muncesti fara nimeni alaturi, dar vei vedea ca esti mult mai liber cand nu ai pe nimeni aproape sa te bata la cap, sa te critice, sa-ti taie elanul. Du la indeplinire ce ai inceput de unul singur, pentru ca tot tu, singur, vei primi la final toate laudele!

Taur

Nu ai spor la nimic azi, dar nu pentru ca ai fi tu vinovat de ceva, ci pentru ca ai in preajma persoane nepotrivite pentru ceea ce ti-ai propus sa faci. Companionii tai sunt pesimisti, negativisti, neputinciosi, fricosi si evident ca te influenteaza si pe tine. Daca tii cont doar de ceea ce iti spun ei, toate ti se par imposibile, de aceea primul pas, pentru a avea o zi de succes, e sa faci abstractie de acest anturaj sau sa pleci de aici de urgenta. Cu asemenea tovarasi, nu vei observa nici un progres, pentru ca ei te trag in jos dupa ei. Elibereaza-te de povara lor!

Gemeni

In inima ta s-a infiltrat o speranta noua, dar pe care ti-e teama sa o declari cu voce tare si altora. O marturisire de acest fel ar scoate la iveala latura ta sensibila, or in situatia de fata nu e in avantajul tau sa arati ca ai si tu slabiciunile tale. Mai bine tii totul secret, doar pentru tine, si cand va veni momentul potrivit, vei recunoaste ce simti. Sunt lucruri intime, taine personale pe care, din discretie si prudenta, ar fi mai bine sa le tii sub control, ca sa nu se foloseasca altii de ele.

Rac

Vestile care sosesc astazi au rolul de a calma spiritele, de a echilibra o situatie tensionat sau de a restabili ordinea in treburile tale. Te linistesti ca prin minune, iar aceasta tihna reinstalata are un efect benefic pentru continuarea unor proiecte. Atat timp cat esti agitat si nervos, nu te poti concentra eficient la ce ai de facut, dar daca scapi de un stres, dintr-o data descoperi solutiile mult mai rapid decat inainte. Incearca sa nu iti pierzi calmul in niciun moment, pentru ca poti gandi logic doar cand e liniste.

Leu

Trateaza chestiunile financiare cu un dram de inocenta, de naivitate si umor, fara sa te cramponezi de orice impas. Nimic nu merita privit ca pe o sperietoare, nici lipsa banilor, nici facturile care se aduna, nici impozitele obligatorii. Incearca sa le tratezi ca pe ceva absolut normal, cu care se confrunta oricine, dar ele vor parea cu atat mai usor de dus, cu cat nu pui la suflet fiecare cifra in plus la lista de datorii. Ai primit o factura noua? Ai luat amenda in trafic? S-a marit pretul la benzina? Ei si? Razi de asta si simte-te bine, fara sa calculezi fiecare banut. Spune-ti ca banii vin ca sa se duca, asta-i legea firii, deci de ce te-ai intrista ca iar mai apare ceva de cumparat?

Fecioara

Relatia de iubire infiripata nu demult evolueaza foarte bine, spre o zona care deja iti da sperante si mai mari ca veti forma in curand un cuplu cu tot ce inseamna el! Esti fericit, ai incredere in cel de langa tine, si cand mai auzi de la cei din jur si cuvinte de lauda la adresa omului pe care-l iubesti sau povesti care il pun intr-o lumina excelenta, cum sa nu visezi si mai departe? Va sustineti bine unul pe altul, primesti din partea sa garantii ca si el simte si viseaza la fel ca tine, deci merita sa te implici intru totul!

Balanta

Ai mai multe planuri pentru perioada urmatoare, dar nu te poti concentra asupra ambelor in acelasi timp. Fa distinctie clara intre marile tale proiecte si nu te apuca de doua in acelasi timp, pentru ca stii cum se spune: nu fugi dupa doi iepuri ca nu prinzi niciunul! Greu va fi sa te decizi asupra unei singure directii, dar cand vei vedea ce bine inainteaza lucrurile chiar dupa primii pasi, vei avea garantia ca ai facut alegerea cea buna. Nu renunta la planul de rezerva, pentru ca, dupa ce-l vei incheia pe primul, te vei putea ocupa si de celalalt! Dar nu deodata!

Scorpion

Desi lumea te stie ca un rebel, ca un militant pentru libertate, de data aceasta tot ei te obliga s-o lasi mai moale cu spiritul de revolutionar, pentru ca trebuie sa te mai supui si normelor impuse de altii. Sigur ca nu-ti place sa faci doar cum ti se spune, nici sa urmezi instructiuni sau ordine, preferand sa fii lasat sa faci totul in voie, dar este unul din acele momente cand e obligatoriu sa te comporti ireprosabil, ca la carte. O abatere de la aceste regulamente foarte stricte nu ar fi deloc in beneficiul tau, deci cel mai bine e sa te supui cuminte, chiar daca nu-ti convine. Altfel poti atrage mustrari sau sanctiuni severe.

Sagetator

Primesti un stimulent mai mult decat binevenit intr-un moment in care erai gata sa abandonezi un plan care nu te multumea prea tare. Cineva este alaturi de tine si iti spune ca se poate, ca e un proiect cu sorti de izbanda, iar sustinerea sa iti face bine. Uneori ai nevoie de astfel de cuvinte de suport care sa te imbarbateze pentru ca slabiciunile din tine devin mai puternice decat vointa. Dar acum, iata, capeti iar curaj si energie si mergi mai departe depasind cu brio impasul ce te tinuse pe loc.

Capricorn

Parca ai fi undeva la o rascruce de drumuri: un sens duce spre trecut de care te simti inca atasat, iar celalalt duce spre o cale complet noua care nu stii clar ce aduce, tocmai de aceea stai in cumpana: catre care sa iti indrepti atentia? Nu ai dori sa renunti la ceea ce te leaga de trecut (amintiri, lucruri certe pentru care poti baga mana in foc, realitati solide), dar te atrage totodata foarte mult si noutatea, constient ca trebuie sa mergi mai departe, orice ar fi. Trebuie sa alegi, dar decizia e dificila.

Varsator

Sperai sa fie o zi linistita, dar in loc de odihna si activitati de placere, ai parte cu o situatie neprevazuta care strica atmosfera. Parca te-ai trezit in mijlocul unei furtuni, desi cerul parea complet senin inainte, deci o surpriza pe care nimic nu o prevestea ca se apropie. Toate planurile pentru azi sunt date peste cap si, in loc sa dormi, sa te relaxezi, sa te ocupi de ceea ce-ti face tie placere, trebuie sa schimbi totul din mers, avand parte de o zi stresanta si obositoare. Nu-ti face asadar planuri prea stricte, pentru ca pot fi date peste cap si nu vei sti cum sa te adaptezi noii situatii.

Pesti

Numai prudenta te poate scoate cu bine din situatia periculoasa in care te-ai bagat. Chiar daca ai riscat mult implicandu-te in aceasta situatie, ea are rezolvare doar daca apelezi la trasaturi precum rabdare, cumpatare si chiar pasivitate. Cu cat esti mai agitat si mai nervos, cu atat poti complica si mai mult lucrurile, ca atare nu uita de solutia-cheie a acestei probleme neplacute: stai pe loc, analizeaza pe indelete, chibzuieste fara graba, si abia dupa aceea spune ce ai decis!