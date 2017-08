Nu ai reusit sa iei BAC-ul? Iata cateva solutii utile. Te costa 230 de lei

Absolventii de clasa a XII-a isi pun mereu urmatoarea intrebare: "CE FAC DACA NU IAU BAC-UL?" Realitatea.net va ofera o serie de raspunsuri si de idei pentru cei care nu au reusit sa ia BAC-ul nici in sesiunea de toamna din 2017.

Cei care nu au reusit sa-si ia diploma de BAC nici din prima, nici din a doua incercare mai pot sustine examenul doar cu plata, anul viitor. Taxa este de 230 de lei si este valabila numai in cazul candidatilor din promotiile anterioare care se prezinta la toate probele examenului de BACALAUREAT. In celelalte cazuri, stabilirea sumei de plata pentru examenul de BACALAUREAT se face diferentiat, in functie de numarul probelor pe care le sustine fiecare candidat, luandu-se in calcul toate cheltuielile necesare examinarii candidatului.

Elevii care si-au pierdut orice speranta de a obtine diploma de BAC si de a merge la facultate, dar vor sa-si continue studiile, se pot indrepta catre scolile postliceale. Rezultatele slabe din ultimii ani de la examenul de BACALAUREAT i-au facut pe multi absolventi fara diploma sa se indrepte catre aceste forme de invatamant.

Durata studiilor este de doi pana la trei ani, cursurile se tin fie dimineata, fie dupa-amiaza, astfel incat tinerii sa-si poata lua un job, daca vor, pe durata studiilor.

Una dintre cele mai cautate meserii este cea de asistent medical. Doritorii trebuie doar sa aduca o copie dupa foaia matricola dupa cele 12 clase si sa plateasca, in Bucuresti, spre exemplu, peste 2.000 de lei.

Totodata, tinerii au obligatia sa isi ia examenul. Atentie, insa! Conducerea Ordinului Asistentilor din Romania, cei care acorda drept de libera practica absolventilor de scoala postliceala sanitara, contesta inscrierea fara bacalaureat.

Cine te angajeaza fara diploma de BAC?

Optiunile celor care nu au luat BAC-ul sunt limitate, iar salariile, cele minime. Fara o diploma de BAC, un tanar poate aspira la un post de muncitor necalificat, in domenii precum agricultura, restaurante, retail sau constructii.

Din pacate, insa, cei care nu reusesc sa termine macar liceul au putine sanse pe piata muncii, pentru ca joburile sunt extrem de rare. Acestia sunt, in general, cei care ingroasa randurile somerilor.

