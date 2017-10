Comisarii OPC verifica produsele alimentare vandute in Iasi

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Comisarii din cadrul Comisariatului Judetean pentru(CJPC) Iasi vor efectua in urmatoarea perioada mai multela operatorii economici care comercializeaza produse alimentare. Comerciantii care nu respecta legea privind protectia consumatorilor vor fi drastic sanctionati. Comisarii au mai efectuat verificari in acest domeniu in acest an. In urma verificarilor, au fost constatate mai multeComerciantilor care nu au respectat legislatia in vigoare privind protectia consumatorilor au fost aplicate 6in valoare de 6.000 de lei si doua. Majoritatea neregulilor au fost gasite la, fiind aplicate sanctiuni pentru ca nu existau pe etichetele produselor ingredientele in limba romana.Comisarii din cadrulau urmarit modul de respectare a prevederilor legale la comercializarea acestor produse. Astfel, au fost vizate termenele de valabilitate ale produselor alimentare informatiile necesare, precum denumirea producatorului, data de minima durabilitate, lista ingredientelor si traducerea acestora in limba