Dana Grecu, a marturisit: "Pe domnul Rizea l-am abordat personal"

Dana Grecu 1

Dana Grecu a povestit, un scurt episod care il are drept protagonist pe fostul deputat Cristian Rizea, acuzat de administratorul unui hotel ca a plecat fara sa-si achite cheltuielile cu cazarea.

”Pe domnul Rizea l-am abordat personal o singura data in viata aceasta. Venise la o emisiune, eram pe hol la protocol, si vorbeam disperata despre situatia unei doamne care a fost sef de Departament in Ministerul de Finante, pe care o arestasera astia in dosarul cu ANRP-ul”, a spus Dana Grecu, la Antena 3.

Dana Grecu a explicat ca situatia respectivei femei era disperata, avea un copil in facultate, barbatul era foarte bolnav, iar ea nu isi mai gasea de munca, dupa ce fusese arestata.

”Femeia ceruse de vreo doua ori sa plece din comisia aia blestemata, dar nu a lasat-o ministrul. Era ordin de serviciu. Si a ramas femeia fara serviciu. Nu putea sa mai mearga la minister (...) Si prietenul Rizea trecea prin fata mea si i-am spus, poate aveti pe cineva cu bani, poate are nevoie cineva de un contabil. Ajutati-o! Iar raspunsul lui a fost: sigur ca da! L-ati mai vazut pe Rizea? Niciodata!”