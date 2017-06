Intalnire transnationala intre profesorii unui liceu din Iasi si cadre didactice din tari europene

In perioada 7 iunie 2017 – 9 iunie 2017 a avut loc ultima intalnire transnationala, in cadrul proiectului Erasmus+ “Cooperarea dintre scolile europene in vederea crearii, aplicarii si diseminarii resurselor educationale deschise prin folosirea tehnologiilor informatiei si ale comunicarii”.

Vizita s-a desfasurat in orasul Poznan din Polonia si au participat trei cadre didactice de la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iasi, alaturi de profesori din celelalte tari partenere, Italia si Turcia la care, bineinteles, s-au adaugat participantii din tara gazda. Intalnirea a fost una de management de proiect si marcheaza incheierea a doi ani de proiect Erasmus+, scopul principal fiind acela de a analiza si sintetiza toate activitatile desfasurate de-a lungul celor doi ani, pentru a se vedea in ce masura ele au atins tintele proiectului.

"Fiind ultima mobilitate din proiect, agenda vizitei a inclus o analiza asupra activitatilor de predare-invatare-formare efectuate cu elevii in cadrul ultimei mobilitatii, din aprilie de la Iasi, iar tara gazda a pregatit un film in care au fost rememorate cele mai importante evenimente si momente din timpul mobilitatilor efectute pe parcursul celor doi ani de proiect. Asa cum era firesc, au fost trecute in revista produsele intelectuale realizate de catre parteneri de-a lungul proiectului, s-au discutat modalitatile de diseminare a acestora pe parcursul implementarii si dupa finalizarea proiectului. Nu trebuie uitat faptul ca obiectivul principal al proiectului a fost de a implementa folosirea tehnologiei in cadrul curriculum-ului, cu scopul de a dezvolta elevilor competente si abilitati necesare secolului XXI, intr-un mod eficient si creativ. S-au organizat astfel, ateliere de lucru in care s-au creat documentare in iMovie, Glogster, on line Magazine si s-a lucrat in cadrul echipelor pentru ca fiecare tara sa aplice pentru obtinerea Certificatului de calitate eTwinning pe baza materialelor postate pe platformele eTwinning si TwinSpace in cei doi ani de activitate. Prin toate activitatile organizate in cei doi ani de proiect, elevii au invatat despre multiculturalism, despre ideea de unitate in diversitate, au invatat sa se accepte si sa se respecte reciproc, si-au imbunatatit abilitatile de exprimare intr-o limba straina, comunicarea efectuandu-se doar in limba engleza. Atat elevii, cat si profesorii au legat prietenii stranse si s-au simtit cu totii ca intr-o adevarata comunitate, inlaturand cu succes bariere de limba, cultura, mentalitate si obiceiuri", a declarat prof. dr. Iuliana Tugui, directorul Liceului Tehnologic Economic de Turism din Iasi.