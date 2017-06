Iohannis, mesaj de ultima ora in contextul crizei guvernamentale

Romania are nevoie de partide puternice in care democratia interna sa fie reala, in care sa existe dezbatere, iar toate resursele valoroase sa fie folosite la potentialul lor maxim, afirma presedintele Iohannis in mesajul transmis PNL cu ocazia Congresului.

Mesajul sefului statului a fost transmis la Congresul PNL de consilierul prezidential Laurentiu Stefan.

"Imi doresc, presedintele Iohannis isi doreste acest lucru, ca toata energia sa se transforme in zilele, lunile si anii viitori in proiecte pentru Romania si pentru cetatenii acestei tari. Romania are nevoie, astazi, mai mult ca oricand, de partide puternice. Prin partid puternic nu inteleg insa un partid unde liderul sau este puternic, ci un partid unde democratia interna este reala, unde exista dezbatere, unde toate resursele valoroase ale partidului sunt folosite la potentialul lor maxim. Un partid puternic intelege preocuparile, grijile, nevoile si aspiratiile electoratului sau si raspunde articuland programe si politici publice eficiente si responsabile. Un partid puternic ofera in acelasi timp cetatenilor o viziune pentru Romania, arata clar de ce vrea puterea si ce va face cu ea, un partid puternic va convinge imediat ca exercita puterea nu pentru liderii sai sau pentru apropiatii lor, ci pentru cetateni si comunitatile lor, pentru a intari postura Romaniei in plan regional, european si in lume", afirma Iohannis in mesajul transmis, potrivit consilierului prezidential.

Stefan a precizat ca presedintele Iohannis este plecat la Sibiu, pentru a participa, impreuna cu premierul luxemburghez, Xavier Bettel, la manifestarile prilejuite de implinirea a zece ani de la momentul "Luxemburg - Sibiu - Capitale Europene ale Culturii".

La Congresul PNL va fi ales noul presedinte al partidului, functie pentru care candideaza Ludovic Orban si Cristian Busoi.