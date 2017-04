Legea VACCINARII. Toti parintii trebuie sa faca asta! Ce se intampla daca nu isi vaccineaza copiii

Vaccin

Ministerul Sanatatii a pus, marti, in dezbatere publica, noul proiect al legii vaccinarii. Parintii nu vor fi sanctionati daca vor refuza imunizarea copiilor dar la inscrierea la gradinita sau la scoala trebuie sa prezinte documente care atesta efectuarea vaccinelor obligatorii. Astfel, legea spune ca vaccinarea copilului constituie responsibilitatea parintelui pentru asigurarea starii de sanatate a copilului. Potrivit articolul 7, pentru vaccinarile obligatorii, furnizorul de servicii medicale are obligatia de a informa parintii sau, dupa caz, reprezentantul legal al copilului cu privire la calendarul national de vaccinare, consimtamantul acestora pentru vaccinare fiind prezumat, cu exceptia situatiei in care parintii sau, dupa caz, reprezentantul legal refuza, in scris, vaccinarea.

Chiar daca parintii pot alege sa nu isi imunizeze copiii, pentru inscrierea la scoala sau gradinta, este necesar documentul care dovedeste vaccinarea. Potrivit articolului 8, aliniatul 1, pentru garantarea dreptului la sanatate si la educatie al tuturor copiilor si tinerilor, la inscrierea acestora intr-o colectivitate de invatamant se solicita prezentarea adeverintei care atesta efectuarea vaccinarilor obligatorii eliberata de medicul de familie/furnizorul de servicii medicale de vaccinare. Pentru identitate de ratiune, daca nu frecventeaza o unitate de invatamant, admiterea copiilor intr-o colectivitate din serviciile de zi se face in aceleasi conditii.

In cazul copiilor si tinerilor care nu detin documentele prevazute la alin (1) la momentul inscrierii, respectiv admiterii in colectivitate, parintele sau reprezentantul legal are obligatia prezentarii, in termen de maxim 60 zile, a unuia dintre urmatoarele documente eliberate de Comisia Judeteana de Vaccinare sau a Municipiului Bucuresti:



a) Calendarul de recuperare pentru antigenele vaccinale obligatorii. In acest caz, schema de vaccinare propusa trebuie sa fie completata in termen de un an de la data admiterii in colectivitate



b) Adeverinta contraindicatiilor medicale definitive pentru anumite vaccinari.

Parintii copiiilor de 3 ani care nu au primit vaccinurile obligatorii pot fi acuzati de rele tratamente aplicate minorului



Legea vaccinarii prevede infiintarea Comisiei Judetene de Vaccinare, respectiv a municipiului Bucuresti, in cadrul Directiilor de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti. Acestea sunt cateva din atributiile sale:



e) La sesizarea furnizorilor de servicii medicale de vaccinare, DSP sau a colectivitatilor de invatamant, respectiv din sistemul de protectie a drepturilor copilului, convoaca, in vederea consilierii, parintii sau reprezentantii legali care nu se prezinta cu copilul la vaccinare sau care refuza vaccinarea copilului



f) Ia in evidenta copilul nevaccinat, consiliaza parintii sau reprezentantii legali ai minorilor care trebuie vaccinati cel putin odata la 3 luni, stabileste un plan de recuperare si monitorizeaza cazul pana la administrarea tuturor vaccinurilor corespunzatoare varstei



g) Informeaza furnizorii de servicii medicale de vaccinare privind rezultatele actiunilor intreprinse pentru persoanele de pe lista acestora



h) Analizeaza, investigheaza si certifica contraindicatiile medicale definitive prin eliberarea unei adeverinte al carui model va fi stabilit prin norme.



i) Analizeaza si certifica cazurile de reactii adverse postvaccinale invalidante si le inainteaza catre Ministerul Sanatatii pentru dispunerea masurilor compensatorii.



j) Sesizeaza inspectia de stat din cadrul DSP privind nerespectarea obligatiilor parintilor sau reprezentantilor legali definite la articolul 24.



k) Sesizeaza asistentul medical comunitar si/sau mediatorul sanitar, serviciul public de asistenta sociala si directia generala de asistenta sociala si protectia copilului pentru a identifica piedicile intampinate in calea vaccinarii si a oferi consiliere in cazul minorului care implineste varsta de 3 ani si nu a inceput sau a intrerupt schema privind vaccinurile obligatorii precum si in cazul copilului inscris intr-o colectivitate de invatamant care nu a incheiat schema de recuperare propusa in termen de un an.



l) Propune un calendar de recuperare, dupa analiza cazului, pentru antigenele obligatorii posibile a fi administrate in conformitate cu varsta, in cazul oricarui copil nevaccinat sau incomplet vaccinat.



m) Sesizeaza serviciul public de asistenta sociala si directia generala de asistenta sociala si protectia copilului privind neglijarea medicala si incalcarea drepturilor copilului de catre parinti sau reprezentanti legali in cazul minorului care implineste varsta de 18 luni si nu a inceput sau a intrerupt schema privind vaccinurile obligatorii



n) Sesizeaza institutiile abilitate privind constatarea infractiunii de rele tratamente aplicate minorului de catre parinti sau reprezentanti legali in cazul minorului care implineste varsta de 3 ani si nu a primit vaccinurile obligatorii corespunzatoare varstei



Potrivit proiectului de lege, Ministerul Sanatatii nu isi propune sanctionarea parintilor care nu doresc sa-si vaccineze copiii, dar le cere sa fie foarte atenti la toate beneficiile imunizarii si la riscurile pe care nevaccinarea le implica. “Scopul principal al acestei legi nu este acela de a sanctiona parintii sau reprezentantii legali ai copiilor, ci acela de a asigura o informare mai buna a acestora, asupra tipurilor de vaccinuri administrate, asupra beneficiilor acestora, asupra starii de sanatate a copiilor, asupra riscurilor la care se expun prin nevaccinare. De asemenea, prin prezentul proiect de lege, devine primordial rolul medicului de familie privind informarea parintilor si stabilirea unei relatii de incredere intre medic si pacient, respectiv parintii, in acest caz, dar si rolul statului in asigurarea si garantarea sanatatii la nivel populational”, se mai arata in proiectul actului normativ.





Rata vaccinarii a scazut



“In prezent, la nivel national, se inregistreaza o scadere dramatica a acoperirii vaccinale la vaccinurile incluse in cadrul Calendarului National de Vaccinare, care se situeaza sub limita de 95 % recomandata de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. Astfel, vaccinarea in Romania a scazut constant de la an la an la toate vaccinurile incluse in Programul National de Vaccinare. Astfel, la nivelul anului 2014 pentru copii in varsta de 18 luni, Acoperirea Vaccinala la nivel national si pe tipuri de vaccinuri a inregistrat valori de 81,3% pentru BCG, 76,4% pentru Hep B, 51,7 % pentru DTP, HiB si VPI, si respectiv de 73% pentru ROR”, reiese din expunerea de motive a proiectului de lege



Sursa: vocea.biz