BREAKING NEWS! Un nou dosar se REDESCHIDE pe numele lui Traian Basescu! Despre ce este vorba

Traian Basescu

Instanta Suprema a decis redeschiderea dosarului Flora in care fostul presedinte Traian Basescu este acuzat ca ar fi retrocedat ilegal un teren in Capitala.

MINUTA:

7946/3/2017 - Admite cererea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. In baza art. 335 Cod procedura penala, constata legalitatea si temeinicia Ordonantei nr. 22/II-2/2017 din 06 martie 2017 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, prin care s-a dispus infirmarea partiala a Ordonantei nr. 149/P/2016 din 18 noiembrie 2016 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si redeschiderea urmaririi penale in acest dosar. Confirma redeschiderea urmaririi penale in dosarul nr. 149/P/2016 al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, dispusa prin Ordonanta nr. 22/II-2/2017 din 06 martie 2017 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Onorariul aparatorului desemnat din oficiu, in suma de 130 lei pentru Nastase Catalin si de 70 lei pentru Basescu Traian, se plateste din fondurile Ministerului Justitiei. Definitiva. Pronuntata in sedinta de camera de consiliu, astazi, 12 iunie 2017. In data de 30 martie, Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis ca procesul vizand redeschiderea dosarului Flora sa fie mutat la instanta suprema.