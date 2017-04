Opt firme se inghesuie sa repare masinile sefilor de la Finante

• In perioada urmatoarea vor fi analizate si ofertele tehnice • Contractul are o valabilitate de doi ani si o valoare maxima de 495 mii lei, fara TVA



In cursul acestei saptamani, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi a deschis ofertele financiare in cadrul licitatiei privind achizitionarea de servicii intretinere si reparatii a parcului auto aflat in administrarea institutiei. Printr-un acord-cadru, Finantele cauta o firma specializata care sa se ocupe de intretinerea autovehiculelor, in baza unei note de comanda.



Astfel, licitatia a fost impartita in sase loturi, pentru fiecare Administratie Judeteana din regiunea Moldovei. Pentru lotul unu (Bacau) au deschis oferte Basarom Prodcom SRL si Dedeman Automobile SRL, pentru lotul doi (Botosani) - Tridex Service SA, pentru lotul 3 (judetul Iasi) - Caremil Impex SRL, pentru lotul patru (judetul Neamt) - Autobrasovia Serv SRL si Stefan Autoservice SRL, pentru lotul cinci (judetul Suceava) - Fetcom SRL, iar pentru lotul sase (judetul Vaslui) - Motor Grup SRL.



"Presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei de deschidere a ofertelor, urmand ca membrii acesteia, sa analizeze in detaliu ofertele, in sedintele ulterioare, in conformitate cu cele stabilite prin documentatia de atribuire si cu clarificarile precizate la deschidere", se arata in documentatia privind deschiderea ofertelor.



Reprezentantii institutiei au estimat contractul la un minimum de 260 mii lei si un maximum de 495 mii lei, estimarea fiind fara TVA, aproximativ 250 mii euro. In urmatoarea perioada vor fi declarati castigatorii, dupa evaluarea ofertelor tehnice.



Masini de la Vama si Aeroport



Conform parcului auto, la Iasi vor suferi interventii doua Dacia Duster cu RMF la numarul de inmatriculare. Directia Regionala Vamala Iasi are in dotare doua Dacia Duster, o Dacia Logan, doua Dacia Sandero, doua Dacia Stepway, o Wolswagen Jetta, Nissan Pathfinder, Volkswagen Bora, Wolkswagen Golf.



Acestea au la numarul de inmatriculare DRV, JAT, XLN, ENC si RRV. In dotarea Biroului Vamal Aeroport Iasi se afla o Skoda Octavia cu numarul de inmatriculare IS -xx- XLY. La punctul vamal Sculeni sunt utilizate trei autoturisme Skoda, Volkswagen si Dacia (XMK, WNS, DRV). Mai mult, la Biroul Vamal sunt prezente doua autoturisme Dacia si Skoda, identificate cu DRV si XLO.