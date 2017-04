Scrisoarea pastorala a Episcopului Catolic de Iasi, transmisa cu ocazia Sfintelor Pasti

Invierea Domnului si bobul de grau

Moartea ta o vestim, Doamne, si invierea ta o marturisim pana cand vei veni! (din Liturghie)

Sfintiile Voastre, dragi frati si surori, dragi cinstitori ai Invierii Domnului,

Cu acest text din ritualul celebrarii Liturghiei catolice, ma bucur sa va pot transmite si incredinta un gand de mare bucurie si de traire in speranta pentru marea sarbatoare a intregii crestinatati: Pastele.

Celebrand an de an misterul Invierii Domnului, participam la cel mai mare adevar al credintei noastre care a insotit Biserica si a insufletit-o din momentul petrecut in Ierusalim, cand Fiul lui Dumnezeu dupa ce a suferit si a murit pe cruce, cu puterea sa divina a invins moartea si pacatul si a iesit biruitor din mormant. A confirmat ca viata e mai tare decat moartea si ca destinul crestinului este adevarata speranta a victoriei si a invierii.

Evanghelistii si apostolul Paul ne vorbesc despre drumul lui Isus spre Ierusalim, unde avea sa patimeasca si sa moara ca apoi sa invie dupa cum a prezis, confirmand in noi convingerea ca acest har si mister are drept scop asigurarea ca si noi, urmandu-l pe Cristos mort si inviat, vom ajunge la aceeasi inviere si impreuna cu el in aceeasi slava.

Adevarul fundamental al credintei noastre a fost si ramane misterul mortii si invierii Domnului, garantie a mantuirii si fericirii noastre vesnice.

De fapt, acest adevar a fost anuntat inca din Vechiul Testament, este prezent in evanghelii si in scrisorile apostolului Paul, ca si in toate celelalte scrieri din Noul Testament, in intreaga traditie a Bisericii primare. Marele mister al vietii, mortii si invierii apare in realitatea vietii omului prin atatea indicii si semne, care ne asigura ori sugereaza misterul victoriei vietii asupra mortii.

Este vrednic de notat gandul sfantului Clement Romanul († 97) care pune in evidenta aceasta minunata constatare a faptului invierii Domnului simbolizat in atatea momente care se intalnesc in natura: "Consideram si vedem, dragii mei, cum Dumnezeu ne arata exemple multiple ale viitoarei noastre invieri, despre care ne-a oferit un prim dar in Isus Cristos, inviindu-l din morti. Observam, preaiubitilor, invierea care se intampla in realitatea timpului. Ziua si noaptea ne demonstreaza o adevarata inviere; ne culcam noaptea si ne trezim dimineata; ziua trece si noaptea apare. Sa luam exemplu de la natura, de la roadele pamantului cum samanta ca sa aduca roade trebuie sa moara. Iese semanatorul si arunca semintele uscate, goale, care, intrand in pamantul umed, incet, incet se deschid, se transforma si ies la suprafata. Providenta divina insa le face moi, desi pentru ochi erau uscate si moarte, si le face sa invie rodnice, cu multe roade".

Toate aceste exemple corespund cuvintelor din Evanghelia dupa sfantul Matei care vorbesc de misterul mortii si invierii Domnului la care facea referinta Isus, adresandu-se pelerinilor veniti la Ierusalim pentru sarbatoarea Pastelui ebraic: "Daca bobul de grau cazut in pamant nu moare, ramane singur; dar daca moare, aduce mult rod" (In 12,24).

Cuvintele fac parte din descoperirea pe care o facuse Isus de mai multe ori ucenicilor sai. Prin ele dorea sa le aminteasca tuturor ceea ce avea sa se intample cu el cand va fi prins, condamnat si rastignit pe cruce; adica va fi asezat in pamant, in mormant, de unde, ca bobul de grau, va rasari inviind din moarte si va aduce roade multe.

Comentand acest episod din viata lui Isus ajuns la Ierusalim pentru a duce la implinire planul lui Dumnezeu, un vestit predicator si comentator al textelor sfinte, Ernest Ezeogu, spunea: "Vedem in Evanghelia dupa sfantul Ioan ca in mijlocul multimilor care au venit la Ierusalim pentru sarbatoarea Pastilor se aflau si cativa greci. Nu le-a trebuit mult acestor greci sa vada ca nu toate mergeau bine la Ierusalim. Astfel s-au hotarat sa mearga si sa il vada pe Isus. De ce au dorit oare sa il vada? Desi Ioan a spiritualizat oarecum relatarea, dand astfel impresia ca ei au venit pentru a cauta sa fie primiti in «trupul» lui Cristos (In 12,32), este mai probabil ca ei sa fi venit pentru a-l avertiza pe Isus cu privire la gravitatea pericolului care il inconjoara si a-i sugera sa plece cu ei in Grecia, pamantul libertatii. Raspunsul pe care l-a dat Isus la cererea lor arata ca era vorba intr-adevar despre moartea lui iminenta si ca el a ales sa ramana si sa o infrunte in loc sa caute un mod de a scapa".

Este cunoscut faptul ca de multe ori in trecut fariseii si mai marii poporului planuisera sa il prinda, dar Isus a scapat intotdeauna din mainile lor deoarece "nu venise inca ceasul lui" (In 7,30; 8,20). Acum insa a venit ceasul sau. "A sosit ceasul ca sa fie preamarit Fiul Omului... Dar ce sa zic, «Tata, scapa-ma de ceasul acesta?» Nicidecum! Caci tocmai de aceea am ajuns la ceasul acesta" (In 12,23.27). Isus foloseste parabola bobului de grau pentru a explica faptul ca, fugind de moarte atunci cand vine ceasul, nu facem decat sa ne limitam viata si misiunea ("ramane singur"), in timp ce, daruindu-ne pe noi insine pana la moarte atunci cand vine ceasul, o sporim ("aduce mult rod"). Astfel, Isus refuza in mod categoric sa caute orice ajutor, uman sau divin, pentru a-si prelungi viata pe pamant dincolo de vointa Tatalui sau.

Acest exemplu puternic, oferit de Isus si prezentat de evanghelistul Ioan, avea menirea de a le arata tuturor ca doar prin supunerea lui Isus la o moarte nemeritata ei beneficiaza de credinta si mantuire, reamintindu-le mai ales ucenicilor ca trebuie sa mearga pe urmele lui pana la moarte. "Cine-si iubeste viata o va pierde, iar cine-si uraste viata in lumea aceasta o va pastra pentru viata vesnica. Daca-mi slujeste cineva, sa ma urmeze pe mine, si unde sunt eu, acolo va fi si slujitorul meu" (In 12,25-26). Stim ca Isus dupa patima si moartea sa inviind a ajuns in glorie. Insa pentru a ajunge acolo a trebuit sa treaca prin portile mortii in ascultare fata de vointa lui Dumnezeu.

Celebrarea mortii si invierii lui Cristos este pentru noi toti o sfanta si fericita ocazie de a cunoaste planul Parintelui ceresc, dar si vointa de ascultare a Fiului sau fata de el si, in acelasi timp, de iubire totala fata de omul gresitor. Pentru a desavarsi acest proiect divin el nu a ales sa fuga de aceasta misiune, sa evite acest drum al jertfei si al iubirii, ci s-a prezentat pentru a imbratisa crucea si a accepta moartea fara de care viata nu ar fi triumfat si invierea nu ar fi urmat.

Sfintiile Voastre, dragi si iubiti credinciosi,

Numai celebrand cu credinta adevarul mortii si invierii lui Isus retraim marea speranta ca prin moartea si invierea lui vom putea prinde si noi mai mult curaj in a-l urma si, suferind si noi impreuna cu el, vom beneficia de aceleasi roade si de aceeasi inviere fericita. Atunci cand vom savarsi cu mult entuziasm marea si dumnezeiasca Liturghie chiar in noaptea Invierii, vom proclama cu indreptatita bucurie, impreuna cu toti cei care cred in inviere, cu toti fratii nostri din Apus si Rasarit: "Moartea ta o vestim, Doamne, si invierea ta o marturisim pana cand vei veni in slava!"

Tuturor un salut fratesc si parintesc si o sfanta dorinta din partea mea, a episcopului auxiliar Aurel si a colaboratorilor: Sarbatori fericite!

Cristos a inviat, aleluia!

Adevarat ca a inviat, aleluia, aleluia!

Petru Gherghel,

episcop de Iasi