Zeci de permise suspendate si sute de amenzi date soferilor in urma unei actiuni, la Iasi

Plutonierul:

– Ostaş, poţi să înoţi?

Ostaşul:

– Pot, să trăiţi!

Plutonierul:

– Şi unde ai învăţat să înoţi?

Ostaşul:

