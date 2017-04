Bloc ANL in Gradinari. Va fi destinat oamenilor din sanatate

Primarula anuntat ieri ca in zona cartieruluiva fi ridicat un complex de locuinte destinat specialistilor din sistemul de sanatate. In decursul lunii trecute, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a semnat contractul de proiectare si lucrari de executie pentru acest obiectiv."Înca de la începutul anului am trimis o serie dela Guvernul României si la mai multe ministere. În urma cu câteva zile, de la Ministerul Dezvoltarii am primit o veste foarte buna pentru tinerii ieseni în ceea ce priveste propunerile noastre de proiecte pentru programulîn municipiul. Ni s-a comunicat ca pentru obiectivul de investitii din bulevardul Chimiei fost încheiat contractul, inclusiv pentru partea de lucrari. Este vorba de un bloc cu pana la trei etaje, pe un teren de 2.400 metri patrati, cu 32 de apartamente", a mentionat primarul Mihai Chirica.Pâna la sfârsitul lunii aprilie ar putea sa fie emis si ordinul de începere a lucrarilor. Pe acelasi amplasament urmeaza a fi realizat înca un tronson cu 32 de. In plus, reprezentantii ministerului au confirmat faptul ca în programul ANL mai sunt incluse patru tronsoane, cu câte 72 de apartamente, în zona Gradinari B, si ca va exista si un proiect mai amplu pentru specialisti din sanatate, pentru zona Moara de Vânt, unde Primaria Iasi detine un teren disponibil de 140 de hectare.