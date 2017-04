BREAKING NEWS! Liviu Dragnea a ajuns la Instanta Suprema

Liviu Dragnea a ajuns luni in fata judecatorilor de la Curtea Suprema. Judecatorii de la Curtea Suprema dezbat astazi contestatia lui Liviu Dragnea la condamnarea primita in dosarul Referendumul. Pe 2 februarie, Liviu Dragnea anunta ca a inceput o actiune de redeschidere a procesului care i-a adus condamnarea de doi ani de inchisoare cu suspendare.

Liviu Dragnea era asteptat luni in fata completului de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care va decide in dosarul „Referendumului”. Surpriza a venit dupa ce a inceput sedinta de judecata, pentru ca liderul PSD a ales sa nu se prezinte in fata instantei, fiind reprezentat doar de avocat. Noul termen are loc dupa ce completul de trei judecatori de la ICCJ a decis definitiv la inceputul lunii martie trimiterea contestatiei la un complet de cinci judecatori.