Iata reactia rectorului TUIASI la moartea unui celebru profesor universitar din cadrul universitatii

Din nefericire, unul dintre pilonii Scolii Nationale de Inventica s-a stins din viata. Prof. univ. dr. Boris Plahteanu, cadru didactic cu vechime si o reputatie de exceptie, a parasit lumea celor vii.

Aceasta veste a picat ca un fulger asupra conducerii Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" (TUIASI) din Iasi. Rectorul institutiei de invatamant superior, prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval, a transmis cateva cuvinte, in memoria distinsului profesor Plahteanu.

"Scoala de inventica este in doliu. Profesorul Boris Pahteanu, continuatorul creatorului acestei scoli, Profesorul Vitalie Belousov, si-a lasat inventiile, ideile, visele aici, pe pamant, pentru o lume mai buna, fara suferinta. A lasat o scoala, a crescut colegi care ii vor urma, a lasat un drum frumos. Dar nimic nu va mai fi la fel fara Profesorul Plahteanu", a aratat rectorul TUIASI.

Pe de alta parte, prof. univ. dr. ing. Carmen Loghin, prorector cu activitatea de cercetare in cadrul TUIASI, a aratat ca moartea profesorului Plahteanu "a lasat un gol imens in panoplia personalitatilor stiintifice ale universitatii".

"Scoala de Inventica ieseana si-a mai pierdut unul dintre fondatori... Vestea trecerii in nefiinta a Profesorului Boris Plahteanu a intristat profund comunitatea academica din Universitatea Tehnica ”Gheorghe Asachi” din Iasi si a lasat un gol imens in panoplia personalitatior stiintifice ale universitatii. Profesorul Plahteanu a fost un vizionar al stiintei si un militant pentru utilitatea muncii de cercetare. A infiintat Institutul National de Inventica si Fundatia Stiintifica si a Culturii Inovationale pentru Performanta ”Institutul National de Inventica” - IRIIS, organizatii care au devenit parteneri importanti pentru dezvoltarea proiectelor universitatii. Cu generozitatea specifica oamenilor inteligenti, Profesorul Plahteanu a fost initiatorul Salonului Inventica, un spatiu public de manifestare a creativitatii si inovarii, destinat inventatorilor si un prilej de valorizare, recunoastere si premiere a muncii creatoare de progres a acestora. Profesorul Plahteanu a fost un vizionar polivalent care a gandit si a realizat cu mult timp in urma ceea ce prezentul ne impune sa gindim si sa realizam: inovare, creativitate si rezultate imediat transferabile", a declarat prorectorul.