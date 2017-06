Ieri, procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Iasi (DIICOT) au dat publicitatii mai multe detalii legate de ultimapenala care vizeaza destructurarea unei retele despecializata in traficul de minori, furturi si talhari.Lade presa care a fost organizata ieri la sediulau participat si douadin, care au participat la operatiunile care au avut loc la Iasi. Este pentru prima data cand este organizata o astfel de conferinta de presa comuna la Iasi, cu reprezentanti ai celor doua state.Ancheta este coordonata de procurorul iesean, unul dintre magistratii tineri incadrati in garnitura de forta a DIICOT Iasi. In urma cu doua zile au fost ridicate cu mascatii si duse la audieri peste 120 de persoane. A fost folosit un numar impresionant de politisti si jandarmi.In cele din urma, ieri dupa amiaza au fost duse in fata instantei de judecata sase persoane pentru care s-a cerut emiterea unor mandate de arestare preventiva: Aurel Gindac, Gheorghe Drugu, Spania Sanatescu, Marius Roman, Somna Bobocel si Norica Leonte.Reteaua ar fi luat nastere in anul 2015 in municipiul Iasi. Aparent, totul a pornit de la un fapt cat se poate de banal. Parintii isi trimiteau copii la furat. Este vorba de copii cu varste cuprinse intre 10 si 13 ani care erau pusi sa fure din buzunare, din genti, din incinta unor magazine. Furturile aveau loc cu predilectie in mijloacele de transport in comun si in incinta marilor complexe comerciale."Minorii actionau organizat, având fiecare roluri bine stabilite, se întelegeau între ei prin mimica, coduri si reuseau deposedarea victimelor de bunuri sau valori. Bunurile obtinute dinerau imediat pasate între autori care le ascundeau în anumite locuri de unde ulterior erau recuperate de catre minori, persoane interpuse sau de catre parintii acestora", a declarat ieri procurorul Vasile Airinei.Hotiierau cat se poate de bine instruiti de parintii sai, iar atunci cand erau prinsi mergeau la intimidarea victimei si chiar o agresau. Printre victime se numara si elevi de la scolile si liceele din Iasi, dar si studenti sau persoane vulnerabile." În urma cercetarilor efectuate în cauza s-a retinut ca minoriinu au urmat cursuri scolare sau în unele cazuri le-au abandonat, având în vedere preocuparile infractionale. Minorii au fost instruiti de catre parinti sa actioneze în grup, în unele cazuri chiar cu violenta pentru a-si asigura scaparea. În multe cazuri, victimele furturilor au fost elevi, studenti la unitatile scolare de pe raza municipiului, în timp ce calatoreau în mijloacele de transport în comun sau în statiile de asteptare carora le-au fost sustrase sume de bani, telefoane sau alte bunuri de valoare. Victimele au perceput în mediul familial ca un fapt normal savârsirea de furturi si predarea familiei a bunurilor sustrase", a explicat acesta.Povestea acestei retele ascunde un detaliu nespus pana ieri de autoritatile publice din Iasi. Multi dintre infractorii ieseni plecati in strainatate au fost prinsi acolo si dupa ce au stat prin puscarie sau au aflat ca urmeaza sa intre las-au intors in Iasi. Erau obisnuiti cu traiul parazitar si nu au luat in calcul absolut deloc sa-si gaseasca locuri de munca.Din tarile din Vestul Europei au venit mult mai bine pregatiti si instruiti. Multi dintre ei aveau si cunostinte juridice, in special cu privire la raspunderea penala. De fapt, pentru ei lucrurile erau simple: stiau ca minorii nu pot fi trasi la raspundere si ii trimiteau la inaintare pentru a comitesi furturi in urma carora sa vina acasa cu cat mai multi bani."Fiecare minor trebuia sa fure o suma minima in fiecare zi pentru a nu fi pedepsit", a precizat procurorul Airinei. Practic, copii aveau de realizat un targhet zilnic foarte clar."Membrii gruparii infractionale au actionat în anii anteriori în state din vestul Europei, respectiv, Franta,unde s-au ocupat cu furturile din buzunare, context în care unii dintre ei au facut obiectul unor proceduri judiciare. Începând din anul 2015 acestia s-au retras în tara unde au pus la punct reteaua de, compusa din propriii copii minori, speculând faptul ca acestia nu raspund penal si în acest mod se obtin venituri consistente, în paralel în mod personal au efectuat deplasari în strainatate unde au comis în mod direct sau au coordonat alti copii ai lor majori în comiterea de furturi din genti sau buzunare, cu predilectie Franta. Bunurile sustrase, în functie de natura lor, erau împartite sau valorificate pe piata neagra, un rol important pe acest segment revenind inculpatilor Marius Roman si Gheorghe Drugu", au explicat ieri anchetatorii ieseni.Aceasta situatie, a infractorilor trimisi sau veniti la Iasi este de-a dreptul alarmanta. Afecteaza in mod direct securitatea si sigurata iesenilor. Culmea este ca membrii retelei puteau comitecu violenta chiar si in locurile aglomerate.Puteau prinde oricand un copil abia iesit de la scoala pe care il amenintau pentru a-i lua telefonul sau banii. Interventia procurorilor de la DIICOT Iasi pe aceasta linie de actiune, cu aceasta abordare a problemei pare a fi o noutate. Metodele de cercetare ale politistilor de la Sectiile din Iasi, acolo unde erau inregistrate furturile, par a fi depasite. Erau prinsi copii care spuneau ca fura de foamne, dar in realitate ei erau membrii unei retele foarte bine organizate si structurate.Analizand cazurile in mod izolat, nu parea a fi nimic iesit din comun. Numai ca, procurorii DIICOT au analizat toata baza de date a Inspectoratului Judetean deIasi si au constatat ca numarul furturilor din buzunare sau din genti a crescut foarte mult in perioada ianuarie 2015-martie 2017. Parea un fenomen in fata carora politistii nu aveau ce face. De fiecare data aveau in fata niste minori care nu raspundeau penal si erau nevoiti sa inchida dosarele."În cadrul hotilor din buzunare existau reguli bine stabilite privind modul de actiune si de împartire a produsului infractiunii, în cazul de fata bunurile furate. În evidentele Politiei Municipiului Iasi –au fost înregistrate în perioada sus mentionata un numar însemnat de dosare penale cu autori necunoscuti, privind furturi din buzunare sau din genti, fapt ce a indus în rândul populatiei un puternic sentiment de nesiguranta, insecuritate si de teama de a calatori cu mijloacele de transport în comun sau de a frecventa zone aglomerate, respectiv caile de acces în incinta complexelor comerciale, în speta Complexul Palas", au mentionat procurorii DIICOT Iasi. Grav este si modul in care minorii percepeau ceea ce fac ei."Parintii au reusit sa le inoculeze ideea ca a fura este un mod de viata normal. Cu ocazia depistarilor în flagrant sau în cadrul audierilor ulterioare minorii au ajuns sa trateze faptele care le comit ca un mod de a se distra", au completat procurorii.Dupa ce se aduna un numar mare depe fiecare minor in parte in Iasi, acestia erau trimisi in Franta. Acolo, activitatea retelei era coordonata de Spania Sanatescu. Aceasta a plecat acolo cu avionul din Bacau pe data de 12 aprilie 2016, impreuna cu doua minore. Evident, in Paris erau vizati turisii aflati in locurile aglomerate."În, minorii au fost coordonati de catre inculpata Sanatescu Spania alias Anglia, cazarea fiind initial în baraci, într-un parc sau teren viran de la periferia orasului Paris, în imediata apropiere a cartierului Saint Denis, loc în care se regasesc numeroasededin cartierul Pacureti si din municipul Roman. La rândul sau, inculpata Sanatescu Spania era coordonata de catre inculpatul Drugu Gheorghe, care a instruit-o atât pe ea cât si minorii exploatati cu privire la comportamentul în relatia cu autoritatile franceze, modul de comunicare prin intermediul mijloacelor de comunicare telefonica impunând utilizarea unui limbaj codificat, astfel banii erau numiti „albe”, telefoanele sau portofelele „portocale”, „a mânca” înseamna a fura", sustin anchetatorii ieseni.Procurorii au descoperit ca pe data de 12 mai 2016 Valentina Raileanu, concubina lui Marius Roman, a exportat in Franta inca un grup de minori specializati in furturi si cersetorie. Minorii care actionau in Paris furau aproximativ 800 euro pe zi de fiecare. Prejudiciul total creat de furturile din Franta este de peste 600.000 euro.