Anuntul trist facut de Catalina Ponor: "Nu-mi pot intemeia o familie. Sunt..."

Recenta castigatoare a aurului la barna la Campionatele Europene ce au avut loc la Cluj, Catalina Ponor, a ajuns la un numar record de medalii in cariera, 23, care o plaseaza inaintea legendei acestui sport in Romania, Nadia Comaneci.

Intr-un frumos interviu acordat publicatiei Life.ro, Catalina a dezvaluit multe aspecte intersante din cariera si viata unei sportive de top, care, iata, dupa propria marturisire, ajunsa la 29 de ani nu intentioneaza sa se retraga, ci are ca obiectiv prezenta la JO din 2020, de la Tokyo.

DESPRE CUM A AJUNS LA GIMNASTICA

„Treceam tot timpul cu bunica mea de mana, la varsta de 4 ani, pe langa sala de gimnastica si o trageam tot timpul ca vreau sa merg acolo, crezand ca e o scoala, pentru ca sala e lipita de peretele unei scoli generale. Pana la urma, bunica nu a avut incotro, pentru ca nu o scotea la capat cu mine si am intrat in sala. A fost dragoste la prima vedere cu gimnastica, in momentul in care am vazut aparatele, fetele care se dadeau peste cap. Am zis imediat ca vreau si eu sa fac la fel si nici acum, la 29 de ani, nu mi-a trecut dragostea de gimnastica, imi place la fel de mult ceea ce fac si, deocamdata, nu am simtit nici un moment imboldul de a-mi spune gata, ajunge”

DESPRE METODELE DE PREGATIRE

„Ca sa ajungi la rezultate trebuie singur sa intelegi ca trebuie sa iti impui un anumit stil de viata, anumite restrictii, sa accepti un grad mai ridicat de severitate din partea antrenorilor. Orice rezultat vine prin munca si asta implica anumite restrictii. Eu singura am inteles ca daca vreau sa ajung acolo sus, trebuie sa ma abtin de la anumite lucruri. Si astazi stiu cand nu trebuie sa mananc, sau ce sa nu mananc, pentru ca sa pot fi in cea mai buna forma la concurs”

CUM AU AJUNS SOLUL SI BARNA PROBELE FAVORITE

„Primul concurs l-am avut la varsta de 9 ani. Era si mama in sala, eram emotionata, dar am simtit ca traiesc si emotiile mamei si cu timpul chiar am reusit sa o elimin din sala atunci cand au venit marile competitii, pentru ca nu doream sa iau cu mine si emotiile ei. Am castigat atunci la barna si la sol si mi-am zis ca daca acestea au fost primele mele medalii inseamna ca sunt si aparatele care mi se potrivesc si voi merge mai departe cu ele. Acasa imi facuse bunicul o micuta barna in sufragerie, care oricum nu mai era sufragerie, pentru ca era goala ca sa imi fac eu proba la sol.”

DESPRE CONCURENTA CU NADIA COMANECI PENTRU MEDALII

Cel mai frumos moment din cariera a fost Olimpiada de la Atena din 2004, dar si medalia castigata acum la Cluj e speciala, pentru ca a fost castigata acasa, in Romania. Nici nu am stiut ce numar de medalii am si ca am depasit-o pe Nadia Comaneci. Nici nu m-a interesat vreun moment sa o depasesc pe ea la numar de medalii. Nadia are valoarea ei incontestabila in ierarhia acestui sport si fiecare are medaliile lui si chiar nu conteaza cine a castigat mai multe. Tocmai aceasta dorinta permanenta de a ma depasi pe mine insami ma motiveaza in continuare sa merg inainte, pentru ca vreau sa-mi demonstrez mie de ce sunt in stare”.

DESPRE VIITOAREA GENERATIE DE GIMNASTE

„Potential exista, important este ca fetele sa scape de emotivitatea excesiva pe care au, pentru ca mereu isi spun ca nu o sa le iasa. E nevoie de antrenori ceva mai severi, dar cu diplomatie, care sa stie cum sa impuna anumite reguli, fara a crea animozitate. Cu timpul sunt premise, daca vor fi indeplinite aceste conditii, ca sa creasca si valoarea acestei generatii si sa se bata cu sanse reale la medalii.”

VREA SA DEVINA ANTRENOR

„Cand voi termina cu activitatea mea sportiva voi ramane in gimnastica, pentru a le invata pe altele din experienta mea. Vreau sa devin antrenor, unul care sa stie sa imbine toleranta cu un anumit grad de severitate, pentru ca imi doresc sa am performante si in aceasta meserie. Deocamdata, mi-am deschis o sala de sport acasa, la Constanta, de care se ocupa mama si pe viitor vreau chiar sa fac Academia Catalina Ponor.”

VREA O FAMILIE DUPA CE SE VA LASA

„Imi doresc sa am viata mea personala, dar deocamdata sunt singura si asa este cel mai bine, pentru ca nu are ce sa-mi distraga atentia si concentrarea. Daca vrei sa reusesti acesta este unul dintre sacrificii, cat timp faci sport, lasi viata personala. Dupa ce voi termina, o sa imi intemeiez o familie, probabil o sa am o relatie pana la sfarsitul vietii.”

FAVORITA E PLACINTA CU BRANZA

„Nu am mai fost in club din 2007. Singura mi-am pus aceasta restrictie, pentru ca daca am chef de muzica, ascult in camera sau imi chem prietenii. Mananc orice, in afara de sunca, pe care nu pun gura, iar foitajele sunt moartea mea. Daca vad placinta cu branza lesin. De relaxat ma relaxez plimbandu-ma, citind sau stau in preajma copiiilor sau a animalelor. Ma incarca pozitiv, iar ca vacante cel mai mult imi place la plaja, nu pentru ca sunt din Constanta. Am un talisman, carticica, primita in 2002, iar inaintea oricarui concurs si in fiecare dimineata si seara spun Tatal Nostru”.