Bilete de tratament pentru pensionarii din Iasi

Casa Judeteana de Pensii Iasi a alocat un numar de 318 dede, asigurate prin unitatile de tratament aflate în proprietatea Casei Nationale de Pensii Publice Bucuresti. Astfel, pensionarii ieseni pot alege una dintre statiunile, unde sunt disponibile,sau. Data de intrare în statiuni este de 24 iunie 2017.Atribuirea biletelor de tratament balnear, precum si cota de contributie s-a facut prin alocare automata în sistem informatic, în functie de punctajul calculat pentru fiecare solicitant, perioada solicitata, numarul de locuri alocate pe fiecaresi in functie de numarul de solicitanti pentru acele. Lista cu persoanele care au primit repartitie pentru bilet de tratament este afisata la sediul si pe site-ul institutiei.Toate persoanele din lista au fost înstiintate in scris si invitate sa se prezinte la, într-un interval stabilit, pentru a-si ridica biletele. Eventualele bilete neridicate în termen de cei în drept se redistribuie urmatorilor solicitanti.Persoanele care se regasesc în lista, la ridicarea biletului, trebuie sa prezinte si biletul de trimitere de la medic, original si copie dupa cartea sau buletinul de identitate si ultimul cupon de pensie. Costul unui bilet este de 50 la suta din cuantumul brut al pensiei incasate in luna anterioara plecarii in statiune.