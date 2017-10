Bomba cu ceas! Armata ar fi fost implicata in fraudarea alegerilor din 2009

armata romana

Un fost ofiter de contrainformatii militare zguduie Romania. Fostul colonel Doru Paraschiv a declarat, intr-un interviu pentru Cotidianul, ca realegerea lui Traian Basescu n-a fost doar un eveniment electoral, sustinand ca Armata a fost amestecata in alegerile din 2009, iar softul folosit la numararea voturilor a fost cel care a ajutat la schimbarea rezultatului alegerilor. Dezvaluirile colonelului de contrainformatii Doru Paraschiv scot in evidenta proportia operatiunilor pentru mentinerea lui Traian Basescu in functia de presedinte al Romaniei.

