Duminica Floriilor s-a sfarsit la spital pentru mai multi ieseni

Duminica, mai multi ieseni au cerut ajutorul medicilor, dupa ce au mancat peste cu usturoi. In Duminca Floriilor a fost dezlegare la peste si majoritatea iesenilor au consumat din abundenta preparate din peste. Iesenii au ajuns la UPU cu greata, disconfort abdominal, hiperaciditate, dureri abdominale.



"Au fost peste 10 ieseni cu gastroenterite si sindrom diseptic, dupa ce au mancat din belsug peste cu mujdei de usturoi. Simptomele apar, in general, dupa o masa copioasa, un aliment greu digerabil sau pe fondul acutizarii unei boli digestive (gastrita, litiaza biliara, ulcer). Niciun pacient nu a necesitat spitalizare. Toti au primit ingrijiri medicale de specialitate in UPU si recomandari si tratament in ambulatoriu. In zilele de Paste si imediat dupa ne asteptam la o crestere a numarului de pacienti cu astfel de simptome", au spus reprezentantii Spitalului Sf. Spiridon.