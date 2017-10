Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Gest necugetat a fost comis de un tanar din Barlad, sosit lain cautarea iubitei. Plecat de ceva timp in, Razvan s-a intors la Iasi sa-si cautede care s-a despartit. Numai ca, cursanta la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", nu voia sa ia in calcul nicio impacare. In consecinta, Razvan a prins curaj si a vrut sa atraga atentia, apeland la ultimatumuri.Astfel, sambata seara a intrat intr-o pizzerie din centrul Iasului si a comandat o sticla de un litru de whiskey. A platit in avans bautura, a cerut un pahar si s-a asezat la o masa retrasa din local. Dupa primele inghitituri a lasat la bar numarul Georgianei pentru a fi contactata in caz de urgenta.Razvan deja stia ce voia sa faca. Nici bine nu au trecut 60 de minute ca tanarul a dat peste cap un litru de. Angajatii localului nici nu au apucat sa inteleaga ce se intampla cu clientul aflat intr-o stare profunda de depresie. Dupa ce a terminat sticla de whiskey s-a prabusit inconstient la pamant. Intre timp a fost chematasi a fost transportat la Unitatea de Primire Urgente () "Sf. Spiridon". A fost stabilizat dupa aplicarea unui tratament cu perfuzii. Dupa trezire, pacientul a fost indrumat pentru un consult la Institul de"Socola"."S-a auzit o bubuitura. Era cazut lat pe jos. Nu misca, nu vorbea. S-a sunat la numarul respectiv, dar nu raspundea nimeni. Au venit de la ambulanta si au spus ca nu asigura servicii de taxi dupa ce l-au vazut mort de beat. Avea un portofel cu bani, lire sterline. Avea si un telefon, dar avea o parola digitala. I-am luat degetul sa-l deschidem ca sa putem suna pe cineva din agenda. Mai avea o parola. Cand a plecat ambulanta, portofelul si telefonul erau puse in buzunarul lui. La un moment dat, cineva a reusit sa vorbeasca cu prietena, dar aceasta a spus ca nu o intereseaza. Am inteles ca au fost anuntati niste frati de-ai lui", spun martorii care au asistat la strania scena.Specialistii atentioneaza ca in cazul in care o asemena cantitate deeste consumata intr-un timp scurt poate provoca un soc organismului. In situatia in care pacientul isi revine din coma alcoolica, organele pot fi afectate pe termen lung, impactul fiind ireversibil.Reporterii BZI au contactat-o telefonic pe Georgiana, dar aceasta nu a vrut sa comenteze incidentul de sambata seara. "Nu inteleg de ce imi pui atatea intrebari. Nu s-a intamplat nimic. Nu am vorbit cu el. Unde-i telefonul lui?", a spus Georgiana, dupa care a intrerupt conversatia.Conform unei pagini de socializare, Razvan si Georgiana se aflau nu demult in tandreturi pana cand ceva i-a despartit. Cei doi se cunoasteau din Barlad. La un moment dat, telurile diferite au facut ca cei doi sa nu se mai inteleaga. Pe profilul de Facebook Razvan spune ca este atlet si ca lucreaza cu spor in Anglia. In schimb, Georgiana spune ca studiaza Evaluarea, Formarea si Consilierea Psihologica a Personalului, un modul de master la Facultatea de Psihologie.Faptul ca Razvan suferea din dragoste reiese si din ultimele mesaje lasate pe pagina de socializare. Pe 1 august ne aminteste: "Distanta poate împiedica un sarut, o îmbratisare, dar niciodata sentimentul ce il porti in inima!". Dupa acest mesaj, apare altul mult mai convingator."Mi-am sters lacrimile, am strâns din dinti si am decis ca trebuie sa ma ridic, trebuie sa merg înainte, trebuie sa-mi vad drumul, trebuie sa fiu mai puternic, ca totul depinde de mine. Nimic nu ma va lua de mana pentru a ma ridica, nimeni nu-mi va bate la usa si-mi va rezolva problemele, nimeni nu ma va salva de barfele altora. Depinde de mine. Absolut totul depinde de mine. Trebuie sa fiu în continuare un om cu sufletul curat, dar trebuie sa ma feresc de minciunile celorlalti. Trebuie sa ajut in continuare si cat pot, dar trebuie sa ma feresc de cei ce vor profita. Trebuie sa fiu puternic, dar trebuie sa ma feresc de cei ce spun vorbe in vânt. Trebuie sa-mi iubesc prietenii, dar trebuie sa ma feresc de cei care imi vor raul", este mesajul de pe data de 23 august.Si, pentru a fi mai convigator, compara viata cu un pian. "Viata este ca un pian. Clapele albe exprima fericirea, iar clapele negre tristetea. Atunci când treci prin viata, aminteste-ti intotdeauna ca si clapele negre creeaza... muzica", continua pe 23 septembrie. Dupa mai multe sesiuni de tristete, pe data de 14 octombrie da semne ca si-ar mai reveni."Nu sunt mereu cel mai fericit om din lume, însa printre picaturile de lacrimi cade mereu speranta, caci acolo undeva exista cineva care imi va reda pe fata tot zâmbetul (citatele sunt originale, nu au suportat modificari-n.r.)", este ultimul mesaj al tanarului.In 2016, medicii ieseni au ramas muti de mirare cand au preluat o pacienta in varsta de 68 de ani, cu o alcoolemie de peste 6 la mie. Teoretic, trebuia sa fie moarta la omult mai mica. Dupa ce s-a trezit, femeia a povestit senin ca s-a apucat sa guste din tuica facut de sot. Ce-i drept, fiecare inghititura a fost luata pe ascuns, ferit de ochii sotului gospodar. Dar nu este cea mai mare alcoolemie. Tot in Iasi, tot o femie a ajuns la spital cu o alcoolemie de 7,55 la mie.