Opriti bataia de joc! Toata Romania rade de ce se intampla la CSM Poli Iasi

Toata Romania rade de situatia de la echipa de fotbal CSM Politehnica Iasi. O formatie care a terminat play-out-ul neinvinsa, care de 2 ani se claseaza pe locul 7 in clasament (2 dintre cele mai bune clasari din intreaga istorie a fotbalului iesean) a ajuns teatru de razboi. Poli este echipa cu 2 presedinti, Adi Ambrosie si Florin Prunea, 2 antrenori, Eugen Neagoe si Flavius Stoican si un finantator, rusii de la Fotbal Hebdo, care au anuntat ca ei nu vor investi bani in fotbalul iesean.

Scenele hilare au continuat si astazi, cand in Copou a fost programata reunirea echipei. Care echipa? Buna intrebare. Pentru ca o parte dintre jucatori au plecat la Tiraspol (15, dintre care cele 3 transferuri, mai multi juniori, dar si Cristea si Frasinescu), acolo unde vor face un cantonament sub comanda lui Flavius Stoican, iar o parte au ramas la Iasi, unde se vor pregati cu antrenorul Eugen Neagoe. Grahovac, Voicu, Bosoi, Mihalache, Ciuca, Badic, Tiganasu, Mitic, Ciucur, Gheorghe, Stefanescu, Golubovic au ramas la Iasi, de unde insa au fost demisi antenorul cu portarii Benone Dohot, care va primi un post la centrul de copii si juniori si preparatorul fizic Cezar Honceriu. De asemenea, Iasul i-a mai pierdut deja pe Ciuca si pe Tiganasu, care si-au reziliat intre timp contractele. Si Eugen Neagoe va fi demis in aceasta seara, urmand sa primeasca siel o despagubire de 8.000 de euro, pentru ca nu si-a reziliat amiabil contractul.

Florin Prunea a venit si el la reunire si a lansat un atac virulent la adresa conducerii Primariei, vinovata, in viziunea lui, pentru situatia in care se gaseste acum echipa de fotbal. Fostul sau actualul conducator (depinde pe cine intrebi) spune ca anumiti jucatori, cum sunt Cristea, Mihalache si Frasinescu au ramas la echipa doar la presiunea Primariei, dar si ca firma Fotbal Hebdo nu va baga niciun ban la echipa, ci doar va aduce jucatori, pe care-i va plati in continuare clubul din Copou!

Probabil ca de luni, lucrurile vor reveni la normal, Prunea si Neagoe fiind demisi (actiune care va costa clubul in total 28.000 de euro, cat reprezinta clauzelelor de reziliere a contractului), iar treptat antrenorul Flavius Stoican isi va intra in drepturi. Cine plateste insa pentru aceste zile in care Iasul s-a facut de ras, in care o tara intreaga a ras de geniile care administreaza aceasta echipa?