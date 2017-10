Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Trecatorii din zona centrala a orasului sunt zilnic supusi pericolului. Este vorba de o portiune intens circulata, chiar in preajma celebrului, construit in anii '80. Tencuiala blocului se desprinde incet si sigur, fara ca cineva sa intervina. De precizat ca la parterul blocului functioneaza mai multe societati, zeci de clienti calcand pragul acestora. Ba mai mult, vizavi functioneaza Oficiul Registrului Comertului, institutie care deserveste mii de contribuabili.Astfel, zona nu este protejata cu semne de atentionare vizibile. Numai dupa o prima privire fata blocului este crapata, lipsind bucati intregi de tencuiala, semn ca la un moment dat au aterizat pe trotuarul din fata imobilului. Singurula fost pus de administratorii uneide la parter. Dar si acela de abia se vede. Reprezentantii Primariei spun ca reabilitarea fatadei este strict problema asociatiei de proprietari. Mai mult, in caz de neconformare, se pot aplica amenzi."In aceste situatii, asociatia de proprietari trebuie sa se ocupe de repararea fatadei. Proprietarii trebuie sa stranga bani si sa suporte lucrarea. Am avut o situatie la un bloc cand fatada era in stare avansata de. I-am notificat, au strans banii si au angajat un echipaj de alpinisti utilitari. Si in acest caz trebuie procedat la fel. Vom transmite notificari si la aceasta asociatie, pentru ca lucrurile nu pot ramane asa", au spus oficialii din Primarie.Seful asociatiei de la blocul Tarom a declarat pentru BZI ca se incearca repararea fatadei inca de acum opt ani. Astfel, s-a dorit includerea blocului intr-un program european de reabilitare, dar dosarul ar fi fost respins de Primarie. Mai mult, presedintele asociatiei a precizat ca nu exista putere financiara, deoarece mai bine de 50 la suta din proprietarii din scara sunt pensionari."Noi am incercat sa obtineminca de acum 8 ani. Ne-au respins doasrul, pe motiv ca sunt trei asociatii si ca nu este unitar. Nici nu mai stiu de cate ori am facut acest dosar. Peste 50 la suta din proprietari sunt pensionari. Nu mai pot vorbi", a subliniat Dumitru Diaconescu, presedintele asociatiei. Acum, blocul Tarom este reabilitat doar pe jumatate. Sistemul termoizolant a fost montat doar pe partea de la strada principala, vizavi de Colegiul National.In trecut,a reusit sa obtina fonduri europene pentru anveloparea mai multor blocuri printre care si cele trei turnuri din Piata Unirii. Cheltuielile erau suportate in mare parte prin fonduri europene, restul sumelor fiind asigurate de bugetul local si contributia asociatiei deValoarea totala a proiectului a fost de aproape 4 milioane lei. Insa, lucrarile nu au fost lipsite de peripetii. Constructorul initial trebuia sa termine proiectul pana la finalul lui 2015, dar a abandonat lucrarea. Ulterior, a fost nevoie ca edilii sa contracteze alta firma de lucrari.