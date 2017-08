PMP Iasi cere sedinta extraordinara de CJ pentru continuarea investitiilor de la Aeroportul International

Aeroportul International Iasi

Grupul de consilieri judeteni PMP a solicitat conducerii autoritatii judetene initierea cat mai rapida a unei sedinte extraordinare de plen a Consiliului Judetean pentru dezbaterea proiectului ce contine urgentarea investitiilor la Aeroportului International Iasi. Liderii organizatiei PMP Iasi au aratat ca atata sefii judetului cat si celelalte grupuri din consiliu trebuie sa-si dea mana pentru a demara cat mai repede un asemenea proiect necesar pentru dezvoltarea aerogarii iesene.

"PMP Iasi va initia in acest sens un proiect ce va fi supus dezbaterii cu urmatoarele puncte importante :construirea noului terminal care sa înglobeze toata infrastructura de procesare existenta, conform proiectului existent si aprobat de plenul CJ, realocarea cotei de profit pe care o încaseaza CJ din exercitiul financiar anterior al regiei pentru a fi reinvestit în dezvoltarea infrastructurii aeroportului, precum si incheierea unui parteneriat cu Primaria Iasi in vederea initierii studiului de fezabilitate pentru un nou drum de acces care sa permita si dezvoltarea zonei cargo. In acest sens, PMP lanseaza invitatia catre PSD, PNL si ALDE sa semneze tabelul cu sustinatorii proiectului si sa supunem dezbaterei in plenul CJ, cat mai urgent, punctele susmentionate, pentru a asigura evolutia crescatoare a singurului proiect de anvergura ce contribuie la devoltarea economica a judetului nostru", a mentionat Alin Aivanoei, liderul de grup al consilierilor judeteni PMP Iasi

