O ieseanca a ramas fara o suma importanta desi telefonul mobil dupa ce a invitat in casa un tanar alaturi de care visa sa petreaca clipe intime pana a doua zi. S-a inselat amarnic! Pe 6 aprilie, politistii din cadrul Sectiei 5 au fost sesizati de catre o tânara de 21 de ani, despre faptul ca în dimineata aceleiasi zile, un barbat de 29 ani, din municipiul Iasi, pe care l-a invitat în locuinta sa, a profitat de faptul ca aceasta a adormit si i-a luat de pe o masa unmobil si suma de 2.800 lei, cauzându-i un prejudiciu total de aproximativ 5.800 de lei.S-a întocmitpentru. Cercetarile continua în vederea stabilirii întregii situatii de fapt. Cu siguranta tanara nu va mai invita niciun barbat in casa in urmatoarea perioada.