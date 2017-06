Liviu Dragnea si premierul Sorin Grindeanu au ajuns deja in Parlament. Social democratii urmeaza imediat sa aiba o sedinta la grupul lor parlamentar, in timp ce Sorin Grindeanu s-a dus in biroul lui Victor Ponta, informeaza Antena3.

Astazi, parlamentarii decid soarta premierului Sorin Grindeanu in urma motiunii de cenzura depusa de PSD si ALDE. Este prima data cand un partid depune motiune de cenzura impotriva propriului sau guvern.

Premierul Sorin Grindeanu se mai afla intr-o situtie inedita. Banca sa ministeriala este aproape goala, intrucat majoritatea ministrilor si-au anuntat demisiile din Guvern. Singurul care i-a ramas alaturi din echipa initiala este ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, la care se adauga Victor Ponta, numit secretar general al Guvernului in locul lui Mihai Busuioc.

Pentru cei care au uitat, Victor Viorel Ponta este premierul Romaniei care a dat-o la pace cu sistemul. A fost omul sistemului in guvern si implicit a fost complice la multe din nenorocirile facute de DNA si de SRI in ultimii ani.