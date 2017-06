prof univ dr ing Dan Cascaval

In urma cu doua zile, rectorul Universitatii Tehnice () Gheorghe Asachi din Iasi,, a sustinut undeosebit de interesant in cadrul Colocviului "Proiectii constitutionale asupra Romaniei viitoare", desfasurat ina institutiei din Copou.Evenimentul a avut loc cu prilejul implinirii a o suta de ani dupa ce, la Iasi, Parlamentul a modificat Constitutia Romaniei. Cu acest prilej, rectorul Cascaval a invocat, in prelegerea sa, istoria spectaculoasa a unuia dintre cele mai vechi locuri academice din oras."Ne aflam intr-un momentunic pentru Romania, unic pentru Iasi. Ne aflam intr-o Aula unica in, Aula Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi. Iata ca acum, ca si acum, aici la, romanii au creat un singur curent, o singura opinie. Atunci, pentru libertatea tarii. Acum, mi-ar placea sa sper, pentru dezvoltarea ei", a tinut sa transmita rectorul TUIASI.Urmariti, pe www.bzi.ro intregul discurs al profesorului Cascaval legat de istoria fabuloasa a Aulei Universitatii Tehnice.