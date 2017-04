Catalina Munteanu

• O familie din Iasi se razboieste prin tribunale cu cei de la Bancpost • Desi exista hotarari judecatoresti si acte care arata cine are dreptate, lupta este departe de a se termina •



credit de la sucursala S.C. Bancpost S.A, in valoare de 71.900 CHF timp de 25 de ani, cu o dobanda fixa timp de sase luni, martie-septembrie 2008. Din septembrie 2008, dobanda a devenit variabila si continea o marja 0 (specificata in documente), la care s-a adaugat indicele Libor. Totul a mers perfect pana cand, dupa cum spun magistratii, SC Bancpost SA a incalcat diferite clauze.





Citeste si : TEROARE! Gandeste-te de doua ori inainte sa iei un credit de la Bancpost! Aceasta banca a distrus viata unei femei



"Sunt un client care a fost tepuit cu un produs toxic, cumparat de la o banca care are, «legislatia propriului stat in stat». Hotararile judecatoresti ne sunt favorabile, insa Banc Post S.A refuza sa emita graficul de rambursare cu indicii stabiliti in instanta. Banc Post S.A nu si-a respectat obligatiile de punere in executare a hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile, fiind vorba de sentinta civila nr.16283/2013, respectiv nr. 9371/2013, prin care era obligat sa inlature clauzele abuzive si actul aditional, precum si sa emita un grafic de rambursare in acord cu dobanda stabilita in instanta", a declarat Catalina Munteanu.



Citeste si : Incredibil! Creditul pe care l-au luat de la Bancpost i-a ruinat! Cu dreptatea in mana, sunt ingenunchiati zilnic la comanda bancii! "Sunt un client care a fost tepuit cu un produs toxic, cumparat de la o banca care are, «legislatia propriului stat in stat». Hotararile judecatoresti ne sunt favorabile, insa Banc Post S.A refuza sa emita graficul de rambursare cu indicii stabiliti in instanta. Banc Post S.A nu si-a respectat obligatiile de punere ina hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile, fiind vorba decivila nr.16283/2013, respectiv nr. 9371/2013, prin care era obligat sa inlature clauzele abuzive si actul aditional, precum si sa emita un grafic de rambursare in acord cu dobanda stabilita in instanta", a declarat

In luna martie 2008 familia Munteanu din Iasi a contractat unde la sucursala S.C.S.A, in valoare de 71.900 CHF timp de 25 de ani, cu o dobanda fixa timp de sase luni, martie-septembrie 2008. Din septembrie 2008, dobanda a devenit variabila si continea o marja 0 (specificata in documente), la care s-a adaugat indicele Libor. Totul a mers perfect pana cand, dupa cum spun magistratii, SC Bancpost SA a incalcat diferite clauze.

Bancpost solicita in continuare sume nedatorate

Familia Munteanu spune ca este in continuare hartuita. "Desi platim rata asa cum ar trebui, respectiv asa cum instanta a dispus in sentinte, Banc Post solicita in continuare sume nedatorate. In acest sens am formulat o plangere penala, prin care reclamam faptul ca suntem in mod constant hartuiti telefonic, prin intermediul apelurilor, fiindu-ne solicitate plati pe care nu le datoram. In urma unui demers civil, amintesc ca Banc Post a fost sanctionata la plata unei penalitati in cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea obligatiei stabilita in sarcina sa prin sentinta nr.16283/2013, respectiv a emiterii planului de rambursare care sa respecte indicii stabiliti in instanta. Desi a fost penalizata cu suma amintita, nici pana in prezent nu au respectat dispozitivul sentintei", sustine Catalina. Femeia a depus reclamatie si la Protectia Consumatorilor.



"Am apelat si la OPC, care si-a degrevat responsabilitatile, in raspunsul nr. 2609/2015 precizand: institutia noastra nu are competenta legala sa faca verificarea punerii in aplicare a unei hotarari judecatoresti legal pronuntata de o instanta romana, chiar daca priveste drepturi legale ale consumatorilor. Adaug faptul ca am apelat la serviciile a doi executori pana in prezent, insa se pare ca "legea bancii" cantareste mai mult", a completat Catalina Munteanu.