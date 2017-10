Se fac pregatiri pentru lucrarile de deszapezire din Iasi

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

In aceasta perioada, Salubris SA, societatea de salubritate a Primariei, a achizitionat mai multenecesare campaniei dedin iarna ce urmeaza.Astfel, au fost achizitionate cantitati de clorura de calciu in valoare de 132.240 lei. Contractul a fost atribuit direct catre societatea Eco - Mold Invest SRL, administrata de catre Catalin Constantin Nica si Cristina Hareta Boghean.Societatea are ca obiect de activitate "comert cu ridicata al produselor chimice" si a avut anul trecut o cifra de afacere de 6,1 milioane lei, cu un profit de 618.297 lei si un numar de 13 angajati. Mai mult, de la aceeasi societate au fost achizitionati inhibatori de coroziune pentruValoarea contractului este de 58.400 lei.vrea sa cumpere si o autovidanja pentru golirea modulelor stradale. Estimata la o valoare de 55.000 de euro, licitatia este programata pentru data de 10 noiembrie. Perioada de garantie pentru autovehicul si echipament trebuie sa fie de minimum 36 de luni, de la data furnizarii, respectiv data emiterii procesului-verbal de receptie. Autovehiculul si echipamentele vor fi noi, fabricate cu cel mult 3 luni anterior datei livrarii.